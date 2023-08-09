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Завтра в Липецкой области сухо и до +31

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#жара
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Завтра в Липецкой области сухо и до +31

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, погода ожидается преимущественно без осадков. 

11 августа к Липецкой области приблизится южный циклон, местами пройдут небольшие дожди. 12 августа кратковременные дожди ожидаются повсеместно. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью температура воздуха составит от +11 до +16 градусов, днем — от +26 до +31 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью — от +12 до +14 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.

День 10 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 5 градусов тепла. 

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#жара
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Комментарии (2)

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Незванная

6 минут назад
Глобальное потепление, очень ждали, изнылись все-когда же потеплеет, а то +23-25 это ж холод дикий, для нашей полосы не типичный.....
ответить

Глобальное потепление

38 минут назад
Что,не ждали?
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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