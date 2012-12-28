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Происшествия
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сегодня, 13:45
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40-летний мужчина попался на продаже винтовки: под видом покупателя пришёл полицейский
На ельчанина вышли в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».
«По данным следствия, летом 2024 года мужчина незаконно изготовил охотничье пневматическое оружие путем изменения тактико-технических характеристик и увеличения дульной энергии в принадлежащей ему винтовке. После он разместил на сайте в интернете объявление о продаже винтовки за 20 тысяч рублей. А потом незаконно продал оружие полицейскому, который пришёл к нему под видом покупателя, — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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