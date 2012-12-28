Сегодня в Липецке: бесплатная помощь юриста, пришла белочка, горожан могут лишить наличных денег
Происшествия
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сегодня, 13:42
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Липчанин предложил сотруднику ДПС 20 тысяч: в итоге это обошлось в 80 тысяч рублей
А ещё водитель получил два года лишения свободы условно.
В результате водителя приговорили за покушение на дачу взятки к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и со штрафом в размере трёхкратной суммы взятки — 60 тысяч рублей. Сама взятка в 20 тысяч рублей, изъятая в ходе осмотра, конфискована в пользу государства.
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