Липчанин предложил сотруднику ДПС 20 тысяч: в итоге это обошлось в 80 тысяч рублей

А ещё водитель получил два года лишения свободы условно.

Липецкий районный суд огласил приговор покушению на взятку сотруднику ДПС. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 26 декабря прошлого года 35-летний мужчина попался пьяным за рулём автомобиля «ВАЗ-21124» в селе Большая Кузьминка Липецкого округа. Чтобы избежать административной ответственности, он попытался дать сотруднику ДПС взятку в 20 тысяч рублей, однако инспектор от денег отказался и сообщил обо всём в дежурную часть.В результате водителя приговорили за покушение на дачу взятки к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и со штрафом в размере трёхкратной суммы взятки — 60 тысяч рублей. Сама взятка в 20 тысяч рублей, изъятая в ходе осмотра, конфискована в пользу государства.