Происшествия

52 минуты назад

Липчанку обманули при бронировании номеров в доме отдыха на Черном море

2 325
#мошенничество
1
Липчанку обманули при бронировании номеров в доме отдыха на Черном море

Оказалось, что сайт – фишинговый.

52-летнюю липчанку обманули при бронировании номеров на базе отдыха. Оказалось, что женщина попала на фишинговый сайт и в результате перевела мошенникам 17 500 рублей.

«Женщина нашла в интернете информацию о доме отдыха на берегу Черного моря. Количество номеров было ограничено, поэтому она решила как можно скорее забронировать места для себя и детей. Когда на экране компьютера липчанки появилось окошко для оплаты, она без сомнений перевела взнос для брони, заполнив соответствующие реквизиты. Однако позже потерпевшая обнаружила, что сайт удален», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
2 325
#мошенничество
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Воспитатель детсада

9 минут назад
Так ей и надо! На зарплату воспитателя только до вокзала денег и хватит
ответить

Коммунист

18 минут назад
Забронировал отель на лазурном берегу. Все отлично
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Пропавшую 82-летнюю женщину отыскали с помощью служебной собаки
#пропавшие без вести
2
Пропавшую 82-летнюю женщину отыскали с помощью служебной собаки

сегодня, 19:26

Происшествия
Автомобиль «Киа Рио» улетел в кювет: пострадавшие ищут очевидцев
#ДТП
33
Автомобиль «Киа Рио» улетел в кювет: пострадавшие ищут очевидцев

сегодня, 16:15

Происшествия
Из строящегося дома украли материалы и инструменты
#кража
Из строящегося дома украли материалы и инструменты

сегодня, 15:46

Происшествия
В драке из-за санузла пошла в ход банка квашеной капусты: лицо потерпевшего навсегда обезображено
#конфликт #побои
11
В драке из-за санузла пошла в ход банка квашеной капусты: лицо потерпевшего навсегда обезображено

сегодня, 15:36

Происшествия
Директора фирмы обвиняют в 14 эпизодах мошенничества на 680 тысяч рублей
#мошенничество
Директора фирмы обвиняют в 14 эпизодах мошенничества на 680 тысяч рублей

сегодня, 14:26

Происшествия
«Таскали за волосы и били электрошокером»: участнице квеста заплатили 50 000 рублей за стресс
#квест #игра
39
«Таскали за волосы и били электрошокером»: участнице квеста заплатили 50 000 рублей за стресс

сегодня, 14:08

Происшествия