Происшествия
52 минуты назад
Липчанку обманули при бронировании номеров в доме отдыха на Черном море
2 325
Оказалось, что сайт – фишинговый.
52-летнюю липчанку обманули при бронировании номеров на базе отдыха. Оказалось, что женщина попала на фишинговый сайт и в результате перевела мошенникам 17 500 рублей.
«Женщина нашла в интернете информацию о доме отдыха на берегу Черного моря. Количество номеров было ограничено, поэтому она решила как можно скорее забронировать места для себя и детей. Когда на экране компьютера липчанки появилось окошко для оплаты, она без сомнений перевела взнос для брони, заполнив соответствующие реквизиты. Однако позже потерпевшая обнаружила, что сайт удален», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
«Женщина нашла в интернете информацию о доме отдыха на берегу Черного моря. Количество номеров было ограничено, поэтому она решила как можно скорее забронировать места для себя и детей. Когда на экране компьютера липчанки появилось окошко для оплаты, она без сомнений перевела взнос для брони, заполнив соответствующие реквизиты. Однако позже потерпевшая обнаружила, что сайт удален», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
2 325
Воспитатель детсада
Коммунист