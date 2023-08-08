Общество
сегодня, 12:21
За сухие деревья в парке прокуратура вынесла представление в адрес директора МАУК «Культурные пространства Липецка»
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Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по непроведению работ по сносу деревьев в Быхановом саду.
Год назад почти сотня деревьев в Быхановом саду была определена под снос. Но 16 июня этого года выяснилось, что на территории парка «Быханов сад» по-прежнему нужно произвести работы по сносу 82 деревьев: 59 штук бархата амурского, 12 — ясеня, одного клена и тополя, двух лип и яблонь, пяти рябин. В 2022 году были снесены только пять наиболее аварийно-опасных деревьев и 13 сухих деревьев.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по положению «О создании, развитии и сохранении системы озеленения территории города Липецка» снос аварийно-опасных зеленых насаждений должен происходить на основании акта обследования в течении года с момента его составления.
«Вместе с тем, работы в полном объеме по сносу сухих, дуплистых, деревьев, с аварийным наклоном в полном объеме произведены не были. 2 июня МАУК «Культурные пространства Липецка» обратилось в «Управление главного смотрителя Липецка» для проведения очередного обследования зеленых насаждений в парке «Быханов сад», для принятия решения о вынужденном сносе аварийноопасных деревьев и опиловки сломанных сучьев. По информации «Управления главного смотрителя Липецка» работа комиссии запланирована на август 2022 года. Как следует из информации администрации Липецка, работы по сносу сухих зеленых насаждений, а также обрезке ветвей и кронированию деревьев не территории парка «Быханов сад» будут продолжены в текущем году. Окончание работ запланировано на II квартал 2024 года. Вместе с тем, в связи с ненадлежащей организацией работ по сносу аварийно-опасных деревьев в адрес директора МАУК «Культурные пространства Липецка» внесено представление, в департамент культуры и туризма администрации Липецка направлена информация»,— сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по положению «О создании, развитии и сохранении системы озеленения территории города Липецка» снос аварийно-опасных зеленых насаждений должен происходить на основании акта обследования в течении года с момента его составления.
«Вместе с тем, работы в полном объеме по сносу сухих, дуплистых, деревьев, с аварийным наклоном в полном объеме произведены не были. 2 июня МАУК «Культурные пространства Липецка» обратилось в «Управление главного смотрителя Липецка» для проведения очередного обследования зеленых насаждений в парке «Быханов сад», для принятия решения о вынужденном сносе аварийноопасных деревьев и опиловки сломанных сучьев. По информации «Управления главного смотрителя Липецка» работа комиссии запланирована на август 2022 года. Как следует из информации администрации Липецка, работы по сносу сухих зеленых насаждений, а также обрезке ветвей и кронированию деревьев не территории парка «Быханов сад» будут продолжены в текущем году. Окончание работ запланировано на II квартал 2024 года. Вместе с тем, в связи с ненадлежащей организацией работ по сносу аварийно-опасных деревьев в адрес директора МАУК «Культурные пространства Липецка» внесено представление, в департамент культуры и туризма администрации Липецка направлена информация»,— сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.
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