Общество

15 минут назад

Сухие деревья в парках города будут сносить по мере поступления денег

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#парк #сухие деревья #снос #
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Сухие деревья в парках города будут сносить по мере поступления денег
Два года назад почти сотня деревьев в Быхановом саду была определена под снос. Тогда в мэрии пояснили, что эти деревья или засохли, или опасно наклонились:

«98 деревьев находятся в неудовлетворительном биологическом состоянии: сухие, дуплистые, с аварийным наклоном ствола. Эти деревья спилят: под снос попадают бархаты амурские, березы, ясени, клены, липы, рябины, тополя и яблони. Еще 17 деревьев нуждаются в санитарной обрезке, семь — в кронировании».

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Но прошел год, а сухие деревья по-прежнему стоят вдоль пешеходных дорожек, и склоняются над детскими площадками. Несколько умерших деревьев  угрожают и посетителям Верхнего парка — рядом с областной доской трудовой славы. 

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Администрация Липецка подтвердила, что опасные  деревья все-таки снесут, но точных сроков нам не назвали.

«После проведенной экспертизы, которую делает специализированная организация по каждому поврежденному растению, установлено, что ряд деревьев подлежит сносу. Как только выделят финансирование, сухие деревья на территории Быханова сада будут снесены», — сказано в ответе мэрии на наш запрос.
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#парк #сухие деревья #снос #
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