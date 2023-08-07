Общество
56 минут назад
Вечером 5 августа в центре Липецка заметили двух лис
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В Липецкой области обитают 2 506 лис и в последнее время они часто заглядывают в город.
Вечером 5 августа в Центр обработки вызовов системы «112» поступило сразу два сообщения о разгуливавших по городу лисах: одну из них заметили в Нижнем парке, вторую — на улице Ленина.
В парк и на улицу Ленина сразу выехали специалисты Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. Но, как это обычно и бывает, лис они уже не обнаружили.
Напомним, по последним данным учёта численности диких животных, на территории Липецкой области обитают 2 506 лис и время от времени они заглядывают в город. Так, 19 июля около 11:00 лису видели в районе Набережной, а 25 июля липчане заметили лису у дома №3 на площади Ленина-Соборной.
Лису в Верхнем парке видели и 4 августа — видео с ней появилось в соцсетях.
Видео - vk.com/wall493454513_7387
В парк и на улицу Ленина сразу выехали специалисты Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. Но, как это обычно и бывает, лис они уже не обнаружили.
Напомним, по последним данным учёта численности диких животных, на территории Липецкой области обитают 2 506 лис и время от времени они заглядывают в город. Так, 19 июля около 11:00 лису видели в районе Набережной, а 25 июля липчане заметили лису у дома №3 на площади Ленина-Соборной.
Лису в Верхнем парке видели и 4 августа — видео с ней появилось в соцсетях.
1 460
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