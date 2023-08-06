В России

59 минут назад

Ладу Дэнс госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП

34
Певица Лада Дэнс, которая попала в ДТП с участием трех автомобилей в Подольске, возвращалась с частного выступления. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot, сообщает Газета.ру.

С места аварии певицу эвакуировали на вертолете МЧС. В результате произошедшего певица получила травмы головы и позвоночника. Всего в результате столкновения трех машин пострадали четыре человека.

По словам концертного директора, виновник аварии пока неизвестен. «Что касается Лады Дэнс, то действительно она в плохом состоянии находится, в тяжелом состоянии, поэтому вертолет, поэтому МЧС, поэтому госпитализация», — констатировал он.
34

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Lamborghini загорелась в центре Москвы
Lamborghini загорелась в центре Москвы

50 минут назад

В России
В Ессентуках произошел взрыв
В Ессентуках произошел взрыв

53 минуты назад

В России
Россиянка погибла в Грузии при сходе оползня
Россиянка погибла в Грузии при сходе оползня

сегодня, 11:47

В России
Храм в Курской области получил повреждения после атаки беспилотника
Храм в Курской области получил повреждения после атаки беспилотника

вчера, 19:21

В России
Почти 100 российских детей выселили из отеля в Турции
Почти 100 российских детей выселили из отеля в Турции

вчера, 19:15

В России
В аэропорту Сочи самолет столкнулся с трапом
В аэропорту Сочи самолет столкнулся с трапом

вчера, 12:13

В России