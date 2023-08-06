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59 минут назад
Ладу Дэнс госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП
Певица Лада Дэнс, которая попала в ДТП с участием трех автомобилей в Подольске, возвращалась с частного выступления. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot, сообщает Газета.ру.
С места аварии певицу эвакуировали на вертолете МЧС. В результате произошедшего певица получила травмы головы и позвоночника. Всего в результате столкновения трех машин пострадали четыре человека.
По словам концертного директора, виновник аварии пока неизвестен. «Что касается Лады Дэнс, то действительно она в плохом состоянии находится, в тяжелом состоянии, поэтому вертолет, поэтому МЧС, поэтому госпитализация», — констатировал он.
С места аварии певицу эвакуировали на вертолете МЧС. В результате произошедшего певица получила травмы головы и позвоночника. Всего в результате столкновения трех машин пострадали четыре человека.
По словам концертного директора, виновник аварии пока неизвестен. «Что касается Лады Дэнс, то действительно она в плохом состоянии находится, в тяжелом состоянии, поэтому вертолет, поэтому МЧС, поэтому госпитализация», — констатировал он.