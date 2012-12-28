20-летний усманец нашёл банковскую карту и потратил с неё 10 тысяч рублей

Парень получил год лишения свободы условно.

Усманский районный суд приговорил 20-летнего парня к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за кражу с банковского счета.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ноябре прошлого года на улице Комарова в Усмани парень нашёл на земле принадлежавшую незнакомой ему женщине банковскую карту и оплатил с её помощью покупки в различных торговых точках Усмани на общую сумму 10 088 рублей. Но его нашли и осудили по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ.