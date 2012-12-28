Липецкая вечЁрка: подавление четырех БПЛА, ущерб от заморозков и как сэкономить на парковках
Липецкая вечЁрка: подавление четырех БПЛА, ущерб от заморозков и как сэкономить на парковках
Происшествия
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6 минут назад
20-летний усманец нашёл банковскую карту и потратил с неё 10 тысяч рублей
Парень получил год лишения свободы условно.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ноябре прошлого года на улице Комарова в Усмани парень нашёл на земле принадлежавшую незнакомой ему женщине банковскую карту и оплатил с её помощью покупки в различных торговых точках Усмани на общую сумму 10 088 рублей. Но его нашли и осудили по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ.
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