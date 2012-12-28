В Липецк привезли кукол из Бразилии и Китая

Сегодня в Липецке открылся международный кукольный фестиваль «Липовый цвет». В наш город приехали труппы 10 театров России, Армении, Бразилии, Ирана и Китая.

Перед открытием фестиваля в фойе театра кукол артисты оживленно беседовали, несмотря на языковой барьер. Им помогал мобильный переводчик.Пожалуй, дольше остальных (только один авиаперелет продлился более 15 часов) на фестиваль добирался Родриго Андраде из бразильского театр кукол «O QUE DE QUE». Из-за дороговизны билетов он прилетел один. Родриго Андраде представит моноспектакль «Остров Сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона.— Мы с директором театра решили, что нужно показать именно этот спектакль без слов. Зрители должны сами считывать информацию и делать выводы, — рассказал Родриго Андраде.Актер-петрушечник Александр Лоскутов из санкт-петербургского театра «БалаганЪ» не расставался со своим остряком в красном кафтане. Александр тоже привез моноспектакль —«Похождения Петрушки».— Спектакль — реконструкция народных балаганных гуляний XVII–XVIII веков, в его основе лежат лубочные тексты. Конечно, Петрушка — едкий персонаж, и он всегда высмеивал остро-социальные истории, но поскольку этот фестиваль детский, мы их в какой-то степени причесываем, — пояснил Александр Лоскутов.Петрушка из листьев липы красуется и на эмблеме фестиваля. А зрители смогут сравнить питерского Петрушку с Петрушкой Романовским. В программе фестиваля, который продлится до 19 мая, 13 спектаклей. Те из них, что покажут на летней сцене театра кукол — бесплатные.Готовясь к фестивалю, организаторы разослали приглашения примерено в сто различных театров. Режиссер-постановщик Ванадзорского кукольного театра Армен Барсинян в свое время поставил в липецке армянскую сказку «Жить не тужить», теперь привез свой спектакль «Айболит».Фестиваль хоть и детский, но увидеть на нем можно будет не только сказки. Актеры театра «Бродячая собачка» из Санкт-Петербурга привезли спектакль «Бабочка» по произведениям Тонино Гуэрра.— Наша постановка о нравственной стойкости во время войны, во время сложных ситуаций, когда важно остаться человеком, сохранить свою духовность, —говорит художественный руководитель театра «Бродячая собачка» Альфия Абдулина.Несмотря на холодную для мая погоду, сегодня на открытии фестиваля утром было достаточно много маленьких зрителей, их организованно привели педагоги. Ведущий подбадривал присутствующих.— Согрелись? Никогда не чувствовал себя Станиславским, но — не верю!Фестиваль открылся парад-алле и небольшим выступлением на летней сцене, а потом, после торжественного поднятия флага фестиваля, зрители перешли в теплый большой зал театра.Все спектакли фестиваля будет оценивать международное жюри. Победитель получит Гран-при. Дипломы и памятные знаки вручат в номинациях: «Новация фестиваля», «Лучший актерский ансамбль», «За лучшую режиссуру». «Лучшее художественное оформление спектакля», «Лучшее музыкальное оформление спектакля» и «Лучшую актерскую работу».