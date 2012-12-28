21-летний липчанин хотел заработать на инвестициях в газовую промышленность и перевёл мошенникам 1,9 миллиона рублей
Происшествия
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38 минут назад
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За пинок по двери «БМВ» 31-летний липчанин ответит по уголовной статье
Полицейские нашли мужчину по записям камер наблюдения.
Как оказалось, машину пнул пьяный 31-летний житель Липецка. Нанесенный 38-летнему владельцу машины ущерб оценен в 140 800 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Кроме того, подозреваемый является фигурантом еще одного уголовного дела по аналогичной статье.
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