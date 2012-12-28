За пинок по двери «БМВ» 31-летний липчанин ответит по уголовной статье

Полицейские нашли мужчину по записям камер наблюдения.



В вашем браузере отключен JavaScript

Оперативники отдела полиции № 3 УМВД России по Липецку отыскали жителя города, который повредил на проезде Строителей автомобиль «БМВ». В розыске им помогли записи камер наблюдения.Как оказалось, машину пнул пьяный 31-летний житель Липецка. Нанесенный 38-летнему владельцу машины ущерб оценен в 140 800 рублей.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Кроме того, подозреваемый является фигурантом еще одного уголовного дела по аналогичной статье.