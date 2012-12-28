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648
36 минут назад
5

Липчанка упала в автобусе и сломала позвоночник

В Липецке ищут очевидцев падения 72-летней женщины в автобусе маршрута №8.

6 мая около 17:00 в Липецке на проспекте Победы в районе пересечения с улицей Юных Натуралистов 49-летний водитель автобуса маршрута №8 МУП «Липецкпассажиртранс» допустил падение 72-летней женщины.

На место происшествия выезжала служба безопасности компании-перевозчика. А пострадавшую на скорой госпитализировали прямо с ближайшей остановки «Юных Натуралистов». Сейчас она проходит лечение в травматологии БСМП №1. 

В редакцию GOROD48 близкие пенсионерки, которые ищут очевидцев происшествия. По их словам, в результате падения пожилая женщина, которая и до этого передвигалась с тростью, сломала позвоночник. Телефон для связи: 8-980-350-0789 (Александр). 


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Комментарии (5)

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Эксперт
12 минут назад
Если она была с тростью то сидела бы дома или гуляла пешком здоровее была бы тем более сейчас морозов нету а то еще и не держалась за поручни в автобусе потому что нельзя просто так взять упасть и при этом сломать позвоночник при чем остальные пассажиры почему то ничего себе даже не отбили.
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Пассажир
16 минут назад
Писала жалобу на водителя автобуса номер 8, не удивлюсь, если это именно тот водитель.
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На
21 минуту назад
В таком возрасте и тем более с тростью нужно сопровождать человека родственникам,а не искать виновных!крепче держитесь за поручни!автобус-это транспорт,может многое в пути случиться и далеко невсегда водитель виноват!
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В автобусах
23 минуты назад
Есть камеры. И как водитель допустил падение 72-летней женщины??? Держаться за поручни должен водитель или пассажир? Лишь бы оклеветать
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Эксперт
10 минут назад
У таких автобусов как №8 есть внутрение камеры наблюдения а то что видео не показывают явно не хотят признавать вину пассажирки.
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