Происшествия
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36 минут назад
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Липчанка упала в автобусе и сломала позвоночник
В Липецке ищут очевидцев падения 72-летней женщины в автобусе маршрута №8.
На место происшествия выезжала служба безопасности компании-перевозчика. А пострадавшую на скорой госпитализировали прямо с ближайшей остановки «Юных Натуралистов». Сейчас она проходит лечение в травматологии БСМП №1.
В редакцию GOROD48 близкие пенсионерки, которые ищут очевидцев происшествия. По их словам, в результате падения пожилая женщина, которая и до этого передвигалась с тростью, сломала позвоночник. Телефон для связи: 8-980-350-0789 (Александр).
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