21-летний липчанин хотел заработать на инвестициях в газовую промышленность и перевёл мошенникам 1,9 миллиона рублей
Общество
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сегодня, 14:03
На концерт Вики Цыгановой в парк Победы пришли 10 тысяч липчан
По данным полиции, в праздничных мероприятиях приняли участие около четырех тысяч горожан.
Анна Шамаева сообщила, что всего в Липецке по актуальным данным по состоянию на 9 мая живут 38 участников Великой Отечественной войны, из которых 32 — инвалиды. 983 труженика тыла, 11 блокадников, 166 членов семей погибших фронтовиков.
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