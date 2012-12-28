На концерт Вики Цыгановой в парк Победы пришли 10 тысяч липчан

По данным полиции, в праздничных мероприятиях приняли участие около четырех тысяч горожан.

В мэрии Липецка подвели итоги Дня Победы. По данным полиции, в праздничных мероприятиях приняли участие около четырех тысяч горожан. Однако у вице-мэра Анны Шамаевой была иная информация, ведь только на концерте Вики Цыгановой в парке Победы вечером 9 мая присутствовало 10 тысяч горожан. В этот же вечер на памятных вечерах в городских Домах культуры и парках побывали еще около 10 тысяч человек.Анна Шамаева сообщила, что всего в Липецке по актуальным данным по состоянию на 9 мая живут 38 участников Великой Отечественной войны, из которых 32 — инвалиды. 983 труженика тыла, 11 блокадников, 166 членов семей погибших фронтовиков.