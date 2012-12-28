41-летнего мужчину обвиняют в угрозе убийством матери

Мать сделала ему замечание по поводу употребления спиртного.

В Долгоруковском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в угрозе убийством собственной матери.Этот семейный конфликт разыгрался поздно вечером 2 апреля этого года на кухне одного из домов по улице Вторая Юбилейная в селе Долгоруково. 41-летний мужчина нигде на работает, лишь иногда подрабатывает у односельчан, живёт с матерью. 2 апреля около 22:00 он распивал спиртное дома, и мать начала предъявлять ему претензии по этому поводу.Ссора началась на словах, потом перешла в рукоприкладство: мужчина ударил мать рукой по лицу, после чего взял её за волосы и толкнул в коридор, чтобы она ему не мешала. При этом женщина ударилась правым плечом о дверную коробку. Но мать снова зашла в кухню — тогда сын ещё больше разозлился.По версии следствия, пьяный мужчина взял со стола кухонный нож, приставил его лезвие к шее матери и сказал: «Зарежу». Потом сын убрал нож, а мать выбежала на улицу. Из дома женщина сразу пошла в отделение полиции, где рассказала о случившемся и написала заявление. Вскоре в дом приехали полицейские: мужчина написал явку с повинной и выдал нож, которым он угрожал матери.Мужчина уверяет: убивать свою мать он не хотел — хотел лишь напугать её, чтобы она ему не мешала выпивать и не делала замечания.Сейчас мать и сын помирились, претензий женщина не имеет. Тем не менее, мужчину ждёт суд.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 1 статьи 119 УК РФ – угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.Добавим, что подобный случай — далеко не единственный. В конце апреля возбуждено уголовное дело по части первой статьи 119 УК РФ в отношении неработающего, ранее не судимого жителя Елецкого района. По версии следствия, 1 марта подозреваемый поссорился со своей матерью и, высказывая угрозы убийством, стал душить потерпевшую.