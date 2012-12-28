Экономика
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23 минуты назад
Липецкая область попала на 31 место в рейтинге российских регионов по вводу жилья
Свежий рейтинг регионов России по вводу жилья по итогам прошедшего 2023 года составили аналитики РИА Новости. Липецкая область занимает в нем 31-е место.
Для оценки темпов жилищного строительства регионы сравнивались по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2023 году, в пересчете на одного жителя. Лидером рейтинга по вводу жилья стала Ленинградская область. Здесь в пересчете на одного жителя в 2023 году введено более двух квадратных метров. На второй и третьей строчках — Тюменская область и Чеченская Республика, где введено по полтора квадратных метра. Самые низкие показатели — в Чукотском автономном округе (0,129 квадратного метра), Мурманской (0,092) и Магаданской (0,09) областях.
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