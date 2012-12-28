Липецкая область попала на 31 место в рейтинге российских регионов по вводу жилья

Свежий рейтинг регионов России по вводу жилья по итогам прошедшего 2023 года составили аналитики РИА Новости. Липецкая область занимает в нем 31-е место.

За прошлый год в Липецкой области введено 771 тысяч квадратных метров жилья — на 2,1% больше, чем годом ранее. В пересчете на одного жителя региона это составило 0,691 «квадрата». В целом на область в 2023 году пришлось 0,7% от всей сданной жилплощади по стране. Средняя обеспеченность жителей Липецкой области жильем составила в итоге 36,2 квадратного метра на человека, что выше среднероссийского уровня (28,8 квадратного метра).Для оценки темпов жилищного строительства регионы сравнивались по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2023 году, в пересчете на одного жителя. Лидером рейтинга по вводу жилья стала Ленинградская область. Здесь в пересчете на одного жителя в 2023 году введено более двух квадратных метров. На второй и третьей строчках — Тюменская область и Чеченская Республика, где введено по полтора квадратных метра. Самые низкие показатели — в Чукотском автономном округе (0,129 квадратного метра), Мурманской (0,092) и Магаданской (0,09) областях.