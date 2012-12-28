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806
41 минуту назад
2

В Липецкой области 211 водителей ошибочно получили штрафы за превышение скорости

Их оштрафовали на основании сведений с неправильно настроенной камеры видеофиксации.

Из-за неверной настройки передвижного комплекса фотовидеорегистрации, расположенного на 76-м километре дороги «Липецк-Данков», 211 водителей ошибочно получили штрафы по части второй статьи 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20 км/ч, но менее 40 км/ч).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, автоматический комплекс фотовидеорегистрации был настроен на ограничение скорости в 60 км/ч при фактическом в 90 км/ч. Сейчас незаконные постановления о привлечении к административной ответственности отменены.
ПДД
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Комментарии (2)

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Сначала новые
zzloyzz
19 минут назад
А потом на их автомобили попадали деревья на платных парковках.
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я
28 минут назад
они все до единой стоят с нарушениями
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