В Липецкой области 211 водителей ошибочно получили штрафы за превышение скорости

Их оштрафовали на основании сведений с неправильно настроенной камеры видеофиксации.

Из-за неверной настройки передвижного комплекса фотовидеорегистрации, расположенного на 76-м километре дороги «Липецк-Данков», 211 водителей ошибочно получили штрафы по части второй статьи 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20 км/ч, но менее 40 км/ч).Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, автоматический комплекс фотовидеорегистрации был настроен на ограничение скорости в 60 км/ч при фактическом в 90 км/ч. Сейчас незаконные постановления о привлечении к административной ответственности отменены.