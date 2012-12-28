21-летний липчанин хотел заработать на инвестициях в газовую промышленность и перевёл мошенникам 1,9 миллиона рублей
Происшествия
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41 минуту назад
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В Липецкой области 211 водителей ошибочно получили штрафы за превышение скорости
Их оштрафовали на основании сведений с неправильно настроенной камеры видеофиксации.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, автоматический комплекс фотовидеорегистрации был настроен на ограничение скорости в 60 км/ч при фактическом в 90 км/ч. Сейчас незаконные постановления о привлечении к административной ответственности отменены.
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