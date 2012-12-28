Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Становлянском округе подавлен БПЛА: возник пожар на подстанции
Происшествия
Минобороны России сообщило о перехвате четырех беспилотников над Липецкой областью
Общество
В Липецкую область из Пакистана завезли малярию
Здоровье
67-летний мужчина умер на кладбище
Происшествия
62-летний мужчина оказался на дороге и погиб
Происшествия
В ЖК «Солнечный» вынесло окна квартиры и начался пожар
Общество
Платный паркинг взломали снаружи
Общество
«Дети играли в прятки и девочка оперлась о москитную сетку»
Общество
В Липецкой области 211 водителей ошибочно получили штрафы за превышение скорости
Происшествия
В Становлянском округе объявлена угроза атаки БПЛА
Общество
Читать все
Платный паркинг взломали снаружи
Общество
Липчанка упала в автобусе и сломала позвоночник
Происшествия
В Липецкой области 211 водителей ошибочно получили штрафы за превышение скорости
Происшествия
В Липецкой области заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 30%
Здоровье
В Липецкой области ночью до -3, днем до +15
Погода в Липецке
Девушка из Лебедяни выиграла первенство России по боксу
Спорт
Жители центра по-прежнему не спешат со шлагбаумами во дворах
Общество
Липецкая вечЁрка: подавление четырех БПЛА, ущерб от заморозков и как сэкономить на парковках
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая область попала на 31 место в рейтинге российских регионов по вводу жилья
Экономика
Читать все
Общество
347
50 минут назад
1

На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 14 мая станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 4, 4а, 8 по улице Студеновской, № 42 по улице Ленина, №№ 141, 154, 156 по улице Салтыкова-Щедрина и дома частного сектора №№ 71-188 по этой же улице Салтыкова-Щедрина. Воду подвезут к дому № 154 по улице Салтыкова-Щедрина. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

14 мая плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 
С 09:00 до 18:00 с перебоями с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) из-за монтажа приборов учета электроэнергии столкнутся потребители на улицах Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, Фабричной, Дорожной, Зареченской, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова. 

С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Байкальскую, Владивостокскую, Краснодарскую, Майскую, Морскую, Пришкольную, Уступную, Южную, Кочеткова, Водную, Д. Бедного, Бабушкина, Баумана, Курчатова, Булавина, Третьякова, Неделина, Лебедянское шоссе, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Теплый, Щепкина. 

отключения
1
0
0
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ентот пэтриот
16 минут назад
А у нас горячую отключили. Вот такие дела.
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru