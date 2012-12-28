Липецкая вечЁрка: подавление четырех БПЛА, ущерб от заморозков и как сэкономить на парковках
Общество
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50 минут назад
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На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 14 мая станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
14 мая плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 с перебоями с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) из-за монтажа приборов учета электроэнергии столкнутся потребители на улицах Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, Фабричной, Дорожной, Зареченской, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова.
С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Байкальскую, Владивостокскую, Краснодарскую, Майскую, Морскую, Пришкольную, Уступную, Южную, Кочеткова, Водную, Д. Бедного, Бабушкина, Баумана, Курчатова, Булавина, Третьякова, Неделина, Лебедянское шоссе, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Теплый, Щепкина.
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