32-летний иностранец отправится под суд за перевозку почти килограмма наркотиков

Данковские полицейские передали в суд дело 32-летнего иностранного гражданина, задержанного в январе этого года с крупной партией наркотиков. Свертки с 991,5 грамма N-метилэфедрона полицейские нашли в его автомобиле «Тойота».Как выяснило следствие, иностранец занимался перевозкой наркотиков из Москвы в Липецкую область для дальнейшего распространения посредством тайников-«закладок».Максимальная санкция инкриминируемой мужчине статьи УК предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.