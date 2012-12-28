Липецкая вечЁрка: подавление четырех БПЛА, ущерб от заморозков и как сэкономить на парковках
Липецкая вечЁрка: подавление четырех БПЛА, ущерб от заморозков и как сэкономить на парковках
Происшествия
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25 минут назад
32-летний иностранец отправится под суд за перевозку почти килограмма наркотиков
Как выяснило следствие, иностранец занимался перевозкой наркотиков из Москвы в Липецкую область для дальнейшего распространения посредством тайников-«закладок».
Максимальная санкция инкриминируемой мужчине статьи УК предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
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