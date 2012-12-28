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32-летний иностранец отправится под суд за перевозку почти килограмма наркотиков
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Происшествия
71
25 минут назад

32-летний иностранец отправится под суд за перевозку почти килограмма наркотиков

Данковские полицейские передали в суд дело 32-летнего иностранного гражданина, задержанного в январе этого года с крупной партией наркотиков. Свертки с 991,5 грамма N-метилэфедрона полицейские нашли в его автомобиле «Тойота».

Как выяснило следствие, иностранец занимался перевозкой наркотиков из Москвы в Липецкую область для дальнейшего распространения посредством тайников-«закладок».

Максимальная санкция инкриминируемой мужчине статьи УК предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
наркотики
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