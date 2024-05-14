Липецкая вечЁрка: подавление четырех БПЛА, ущерб от заморозков и как сэкономить на парковках
В Молодёжном парке будет установлена часовня в честь 80-летия с окончания Великой Отечественной
22-летний липчанин обвиняется в 16 хищениях продуктов из магазинов более чем на 52 тысячи рублей
Общество
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сегодня, 11:09
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В Молодёжном парке будет установлена часовня в честь 80-летия с окончания Великой Отечественной
Строительство оплатят меценаты.
«Часовня станет открытым и доступным в любое время пространством для всех горожан. Внутреннюю часть украсят мозаикой и укажут количество героев Великой Отечественной войны-уроженцев Липецка. Композиционно она прекрасно дополнит памятник Николаю Чудотворцу.
Хочу сразу отметить, что часть территории будет отведена под площадку для монтажа, что может затронуть и повредить тротуар. Но это будут временные неудобства ради такого великого и достойного дела. Всё благоустройство будет восстановлено в полной степени после возведения часовни», — рассказала Евгения Уваркина.
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