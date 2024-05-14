В Молодёжном парке будет установлена часовня в честь 80-летия с окончания Великой Отечественной

Строительство оплатят меценаты.

Мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила о еще одном архитектурном объекте, который скоро появится в Молодежном парке города. Меценат Николай Бобин предложил установить рядом с памятником Николаю Чудотворцу часовню в честь 80-летия со дня окончания Великой Отечественной войны. Разработкой проекта уже занимается Заслуженный архитектор Российской Федерации Владимир Дмитриев. Строить часовню будет трест «Липецкстрой» Валерия Сешенова.«Часовня станет открытым и доступным в любое время пространством для всех горожан. Внутреннюю часть украсят мозаикой и укажут количество героев Великой Отечественной войны-уроженцев Липецка. Композиционно она прекрасно дополнит памятник Николаю Чудотворцу.Хочу сразу отметить, что часть территории будет отведена под площадку для монтажа, что может затронуть и повредить тротуар. Но это будут временные неудобства ради такого великого и достойного дела. Всё благоустройство будет восстановлено в полной степени после возведения часовни», — рассказала Евгения Уваркина.