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сегодня, 11:09
9

В Молодёжном парке будет установлена часовня в честь 80-летия с окончания Великой Отечественной

Строительство оплатят меценаты.

Мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила о еще одном архитектурном объекте, который скоро появится в Молодежном парке города. Меценат Николай Бобин предложил установить рядом с памятником Николаю Чудотворцу часовню в честь 80-летия со дня окончания Великой Отечественной войны. Разработкой проекта уже занимается Заслуженный архитектор Российской Федерации Владимир Дмитриев. Строить часовню будет трест «Липецкстрой» Валерия Сешенова.

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«Часовня станет открытым и доступным в любое время пространством для всех горожан. Внутреннюю часть украсят мозаикой и укажут количество героев Великой Отечественной войны-уроженцев Липецка. Композиционно она прекрасно дополнит памятник Николаю Чудотворцу. 

Хочу сразу отметить, что часть территории будет отведена под площадку для монтажа, что может затронуть и повредить тротуар. Но это будут временные неудобства ради такого великого и достойного дела. Всё благоустройство будет восстановлено в полной степени после возведения часовни», — рассказала Евгения Уваркина.
День Победы
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Комментарии (9)

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Сначала новые
007
8 минут назад
О боже спасите этот город, по соседству с зоной барбекю вообще огонь
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Жители 27 мкр.
11 минут назад
Евгения Юрьевна, если будет часовня то мангальной зоне рядом с ней не место. Уберите её, пожалуйста
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Цензор
34 минуты назад
Сам себя великим не назовешь...никто не назовет.
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¯\_(ツ)_/¯
35 минут назад
Изуродовали парк, освещение только недавно включили, площадки для детей недоделаны. Зато часовню строить вознамерились! В парках люди должны отдыхать, гулять, проводить время с детьми. Для чего часовня в парке, в округе церквей много!
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митяй
40 минут назад
статистика по россии каждый день открываются храмы но в это же время закрываются больницы и поликлиники.Может хватит храмов а пора достроить ледовый дворещ и возродить хоккейную команду Липецк которая была в девяностых в Липецке сходить не куда
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Екатерина
53 минуты назад
Что будет следующим, что бы парк превратился в свалку всяких строений? Сразу делайте автостоянку....
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Да уж
53 минуты назад
Ставьте на площади Героев,а не у Пятерочек
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Молодёжный
55 минут назад
Наведите порядок в парке,должны были сдать в конце 2023 а там по сей день бордак
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Кузя
сегодня, 11:35
И в воздух чепчики бросаем!? А списки есть на стенах у памятника на пл. Героев. . И ,вообще, считаю на пл. Героев самое то поминовение павших, строгое, без всякой константинопольской позолоты. Там памятник всем вне зависимости от веры и национальности, имхо...
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