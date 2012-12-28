21-летний липчанин хотел заработать на инвестициях в газовую промышленность и перевёл мошенникам 1,9 миллиона рублей
Общество
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19 минут назад
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На Плехановском спуске демонтируют часы
Их заменит цветочная клумба.
Часы на Плехановском спуске были запущены 2 июня 2011 года и являлись частью цветочной композиции «Я люблю Липецк». Смонтировали их специалисты минского завода металлоконструкций «Профит» и липецкого МУП «Зеленхоз». В ценах 2011 года пятиметровые часы немецкого производства обошлись «Зеленхозу» в 830 тысяч рублей.
Главное фото пресс-службы администрации Липецка
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