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22-летний липчанин обвиняется в 16 хищениях продуктов из магазинов более чем на 52 тысячи рублей
Происшествия
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15 минут назад
22-летний липчанин обвиняется в 16 хищениях продуктов из магазинов более чем на 52 тысячи рублей
Молодому мужчине вменяют шесть мелких хищений и десять краж.
По данным следствия, обвиняемый заходил в торговые залы магазинов и, пользуясь тем, что за ним никто не наблюдает, похищал максимально возможное количество товара, с которым покидал место преступления. Максимальная сумма ущерба составила более 7 тысяч рублей, а всего было похищено товаров более чем на 52 тысячи рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, c 2018 года (то есть первый раз — ещё будучи несовершеннолетним) обвиняемый уже был судим за грабёж, разбой и кражи. Последний раз он выслушал приговор в декабре 2022 года — но тогда мужчина получил полтора года исправительных работ.
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