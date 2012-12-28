22-летний липчанин обвиняется в 16 хищениях продуктов из магазинов более чем на 52 тысячи рублей

Молодому мужчине вменяют шесть мелких хищений и десять краж.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины, обвиняемого в совершении с 27 января по 31 августа прошлого года 16 хищений продуктов из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток»: шести мелких хищений (по статье 158.1 УК РФ) и десяти краж (по части первой статьи 158 УК РФ).По данным следствия, обвиняемый заходил в торговые залы магазинов и, пользуясь тем, что за ним никто не наблюдает, похищал максимально возможное количество товара, с которым покидал место преступления. Максимальная сумма ущерба составила более 7 тысяч рублей, а всего было похищено товаров более чем на 52 тысячи рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, c 2018 года (то есть первый раз — ещё будучи несовершеннолетним) обвиняемый уже был судим за грабёж, разбой и кражи. Последний раз он выслушал приговор в декабре 2022 года — но тогда мужчина получил полтора года исправительных работ.