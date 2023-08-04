Происшествия

56 минут назад

Липчане попали в ДТП под Волгоградом: погибли четыре человека

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#ДТП
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Липчане попали в ДТП под Волгоградом: погибли четыре человека

Причиной ДТП, по предварительным данным, стал выезд на встречу 70-летнего водителя «Тойоты» из Липецка.

3 августа в 23:30 в Суровикинском районе Волгоградской области произошло жуткое  ДТП с участием липчан.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, на 157-м километре дороги «Волгоград-Каменск-Шахтинский» 70-летний водитель автомобиля «Тойота Аурис», двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Волгограда, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Рено Логан» под управлением 48-летнего водителя.

В результате ДТП на месте скончались 70-летний водитель и 44-пассажир «Тойоты», 30-летняя пассажирка автомобиля «Рено». Водитель автомобиля «Рено» умер в больнице.

Как уточняет  V102.RU, пенсионер на «Тойоте» ехал из Липецка.

Фото - 34.мвд.рф
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#ДТП
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