Происшествия
56 минут назад
Липчане попали в ДТП под Волгоградом: погибли четыре человека
Причиной ДТП, по предварительным данным, стал выезд на встречу 70-летнего водителя «Тойоты» из Липецка.
3 августа в 23:30 в Суровикинском районе Волгоградской области произошло жуткое ДТП с участием липчан.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, на 157-м километре дороги «Волгоград-Каменск-Шахтинский» 70-летний водитель автомобиля «Тойота Аурис», двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Волгограда, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Рено Логан» под управлением 48-летнего водителя.
В результате ДТП на месте скончались 70-летний водитель и 44-пассажир «Тойоты», 30-летняя пассажирка автомобиля «Рено». Водитель автомобиля «Рено» умер в больнице.
Как уточняет V102.RU, пенсионер на «Тойоте» ехал из Липецка.
Фото - 34.мвд.рф
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, на 157-м километре дороги «Волгоград-Каменск-Шахтинский» 70-летний водитель автомобиля «Тойота Аурис», двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Волгограда, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Рено Логан» под управлением 48-летнего водителя.
В результате ДТП на месте скончались 70-летний водитель и 44-пассажир «Тойоты», 30-летняя пассажирка автомобиля «Рено». Водитель автомобиля «Рено» умер в больнице.
Как уточняет V102.RU, пенсионер на «Тойоте» ехал из Липецка.
Фото - 34.мвд.рф
санитар
Житель