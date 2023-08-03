Общество
сегодня, 17:29
«Венеры» больше нет
Рекультивация старой свалки завершилась раньше времени.
Администрация Липецка сообщила о досрочной рекультивации свалки «Венера». При приеме работ лаборатория ОБУ «Центр экологических проектов» сделала на окраине города забор проб для определения качества воздуха — результаты соответствовали требованиям.
Самая известная городская свалка была открыта в 1961 году. За 40 лет на ней накопились почти два миллиона тонн мусора. В начале XXI века Венера перестала работать, но продолжала досаждать липчанам своими ароматами.
Рекультивация свалки началась в 2006 году. Сначала, по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Липецка», были восстановлены около 70% площади полигона.
Осенью 2022 года начался завершающий этап рекультивации. Рабочие ООО «Тепломонтажстрой» закрыли около семи гектаров свалки в трех зонах мусорного холма 40 сантиметрами суглинка и 20 сантиметрами чернозема. Затем на свежий грунт высадили многолетние травы. Контакт компания выполнила на два месяца раньше срока.
Последние этапы рекультивации свалки велись по нацпроектам «Экология» и «Чистая страна». Федеральный бюджета выделил на восстановление ее территории 25 миллионов рублей, а областной — 10 миллионов. После экологической реабилитации земельный участок вернется в общее пользование.
Напомним, что площадь «Венеры» составляла 11,5 гектаров.
Самая известная городская свалка была открыта в 1961 году. За 40 лет на ней накопились почти два миллиона тонн мусора. В начале XXI века Венера перестала работать, но продолжала досаждать липчанам своими ароматами.
Рекультивация свалки началась в 2006 году. Сначала, по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Липецка», были восстановлены около 70% площади полигона.
Осенью 2022 года начался завершающий этап рекультивации. Рабочие ООО «Тепломонтажстрой» закрыли около семи гектаров свалки в трех зонах мусорного холма 40 сантиметрами суглинка и 20 сантиметрами чернозема. Затем на свежий грунт высадили многолетние травы. Контакт компания выполнила на два месяца раньше срока.
Последние этапы рекультивации свалки велись по нацпроектам «Экология» и «Чистая страна». Федеральный бюджета выделил на восстановление ее территории 25 миллионов рублей, а областной — 10 миллионов. После экологической реабилитации земельный участок вернется в общее пользование.
Напомним, что площадь «Венеры» составляла 11,5 гектаров.