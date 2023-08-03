Общество

сегодня, 17:29

«Венеры» больше нет

723
#свалка #полигон #«Венера»
3
«Венеры» больше нет

Рекультивация старой свалки завершилась раньше времени.

Администрация Липецка сообщила о досрочной рекультивации свалки «Венера». При приеме работ лаборатория ОБУ «Центр экологических проектов» сделала на окраине города забор проб для определения качества воздуха — результаты соответствовали требованиям.

Самая известная городская свалка была открыта в 1961 году. За 40 лет на ней накопились почти два миллиона тонн мусора. В начале XXI века Венера перестала работать, но продолжала досаждать липчанам своими ароматами.  

Рекультивация свалки началась в 2006 году. Сначала, по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Липецка», были восстановлены около 70% площади полигона. 



Осенью 2022 года начался завершающий этап рекультивации. Рабочие ООО «Тепломонтажстрой» закрыли около семи гектаров свалки в трех зонах мусорного холма 40 сантиметрами суглинка и 20 сантиметрами чернозема. Затем на свежий грунт высадили многолетние травы. Контакт компания выполнила на два месяца раньше срока.

Последние этапы рекультивации свалки  велись по нацпроектам «Экология» и «Чистая страна». Федеральный бюджета выделил на восстановление ее территории  25 миллионов рублей, а областной — 10 миллионов. После экологической реабилитации земельный участок вернется в общее пользование. 

Напомним, что площадь «Венеры» составляла 11,5 гектаров.
723
#свалка #полигон #«Венера»
3

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

27 минут назад

Общество
В Добринке оштрафовали рыбака-браконьера
#браконьерство #рыбалка
В Добринке оштрафовали рыбака-браконьера

сегодня, 17:45

Общество
В конце улицы Советской перекроют две полосы — энергетики начнут аварийные раскопки
#дорожное движение
7
В конце улицы Советской перекроют две полосы — энергетики начнут аварийные раскопки

сегодня, 17:18

Общество
В Липецке соревновались со стаканом
#конкурс #такси
6
В Липецке соревновались со стаканом

сегодня, 16:00

Общество
Правда ли, что бесплатной медицинской помощи станет меньше?
#медицнская помощь
37
Правда ли, что бесплатной медицинской помощи станет меньше?

сегодня, 15:54

Общество
Выполнявшего работы на пешеходной зоне улицы Зегеля подрядчика признали недобросовестным
#УФАС
11
Выполнявшего работы на пешеходной зоне улицы Зегеля подрядчика признали недобросовестным

сегодня, 15:23

Общество