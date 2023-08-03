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Липецкая вечЁрка: пьяный капитан, платные медицинские услуги и субтропическая жара
Сегодня, 3 августа, стало известно, что инспекторы задержали пьяного водителя катера, заместитель начальника облздрава успокоил: объем платных медицинских услуг за счет бесплатных не вырастет, и синоптики прогнозируют субтропическую жару.
Нарушителю выписали штраф в полторы тысячи рублей. Но это лишь маленькая толика финансового ущерба, который он понесет. Теперь капитану придется заплатить за эвакуацию судна на штрафстоянку 11 800 рублей. А каждый час стоянки стоит 74 рубля. Хотя он все же легко отделался. За подобное нарушение можно лишиться права управления маломерным судном.
— Первый пойманный. Видимо, сил не было убегать, либо бензин закончился, — предположил Алоизий.
— Они там все пьяные летают на катерах. Просто все «свои». У простых смертных катеров нет — это дорого, а крутых они сами боятся и не проверяют. — доложил Липецк.
Накануне липчан взбудоражила информация об увеличении платных медицинских услуг за счет бесплатных. Якобы соответствующие решения закрепляется постановлением правительства, вступающим в силу 1 сентября. Минздрав уже опроверг эту новость, а GOROD48 попросил заместителя начальника облздрава Александра Голикова разъяснить, что произошло, как отказаться от навязанных платных услуг и сколько липчане потратили на визиты к врачам и обследования.
Тема больная, поэтому интервью тут же начали комментировать наши читатели. Рассказывать о своем опыте обращения к врачам.
— Уже все давно платно. Мама из больницы вышла, три недели ждала по записи прием у терапевта. Узких специалистов уже давно нет. Как говорится, приплыли! — написала Нина.
— Мы бесплатно два месяца ждём записи к окулисту в областную детскую поликлинику. До сих пор звонят. Пошли платно, за три дня прошли обследование и выписали нам очки, — поделилась опытом Мама.
— Скорая помощь бесплатно из района не повезёт в город, нужно денежку заплатить. Муж был в деревне, сломал ногу, чтобы привезти в Липецк заплатила 12000 скорой, — написала 777.
— Даже в пандемию к узким специалистам в ЛОКБ можно было попасть в течение месяца, а теперь от двух до шести месяцев. Зато в платных центрах все есть. Сроки оказания помощи нарушаются, — доложил Пациент со стажем.
Последний месяц прохладного в этом году лета неожиданно может стать излишне жарким: уже в ближайшие дни воздух разогреется +35 градусов.
На завтра синоптики прогнозируют в Липецке до +31 градуса, а в субботу — до +34. И никаких дождей. Вполне возможно, что в начале следующей недели из-за жары объявят штормовое предупреждение. Так что ходите в головных уборах, пользуйтесь солнцезащитными кремами и не забывайте пить воду.
Электорат