Правда ли, что бесплатной медицинской помощи станет меньше?

Накануне страну взбудоражила информация об увеличении объема платных медицинских услуг за счет бесплатных с 1 сентября 2023 года. Якобы такие положения содержатся в соответствующем постановлении правительства. Спустя несколько часов эту информацию опроверг Минздрав.

По нашей просьбе заместитель начальника управления здравоохранения Липецкой области Александр Голиков прокомментировал случившееся.



— На самом деле, выводы об увеличении платных услуг в медицине — субъективное суждение, несоответствующее реальному положению дел. На данный момент действует постановление правительства об утверждении правил предоставления платных медицинских услуг от 2012 года. С сентября начнет действовать новое. Никаких концептуальных изменений в нем нет. Как были государственные гарантии медицинской помощи, так они и остались. Новации касаются бюрократических процедур оказания платных медицинских услуг. Например, введена новая норма и теперь возможно заключение договора в дистанционной форме, изменения коснулись содержания формы договора, сайта учреждения.



— Давайте уточним, какие медицинские услуги оказываются платно, а какие — бесплатно. Скорая помощь всегда бесплатна или есть варианты?



— Скорая помощь, в соответствии с законодательством, всегда оказывается бесплатно.



— Как вы считаете, почему обращаются за платными услугами?



—К примеру, человек не может посетить врача в будний день. Медицинские организации открыли дополнительный сервис — посещение в выходные дни, это более касается профилактических обследований.



— Но бывает, что бесплатного приема приходится ждать месяцами, а на платный — можно попасть прямо в день обращения.



— Мы стараемся соблюдать сроки оказания медицинской помощи, определенные программой госгарантий. Да, они могут немного измениться, но в силу форс-мажорных обстоятельств — записали к врачу, который впоследствии заболел или уволился.



— Что делать, если нужны определенные обследования, но когда их требуешь бесплатно, то «врач заболел или еще что-то случилось», а за деньги обследование можно пройти сразу?



— Все такие ситуации можно решить на уровне администрации медицинского учреждения. Если там не получается, облздрав готов подключиться. И, как правило, все проблемы решаются.



— Много у вас подобных жалоб?



— Такие ситуации у нас были на пике ковидной истории, сейчас заметно снижение количества обращений.



—Постановление правительства гарантирует дополнительное бесплатное обследование только по назначению врача, если его нет, то обследование придется делать за деньги. Но ведь врач может и не назначить обследование, как быть в такой ситуации?



— Врач назначает исследования в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями. Но бывает, что пациент хочет томографию, а показаний к ней нет, но есть стереотип — если весь обследовался, так так надежнее. В этом случае может быть предложено исследование на платной основе.



— Врач ведь не заинтересован назначать большое количество исследований, тем более, если на прием пришел пожилой человек. Что делать в таком случае пациенту?



— У нас одинаковое отношение к пациентам всех возрастов. Это стереотип, что к пожилым как-то иначе относятся. Нельзя так говорить! Если пациент считает, что ему нужно дополнительное исследование, а врач не назначает, надо обратиться к руководству поликлиники. Все эти вопросы решаемы.



— Если врач назначает вместо оригинального лекарства дженерик, может ли пациент узнать, закуплено ли на бюджетные деньги интересующее его лекарство?



—В соответствии с законодательством мы имеем право закупать препараты по международному непантентованному названию (МНН). А вот закупать препараты по торговому наименованию мы права не имеем. Вся информация о наличии тех или иных препаратов содержится в специальном программном комплексе, который установлен в сети «Липецкфармация» и наших медицинских организациях. Граждане к этой информации доступа не имеют, так как в ней содержатся персональные данные.



— Есть ли сейчас проблемы с наличием жизненно важных лекарств в Липецкой области?



— Нет. Мы не фиксируем таких обращений. Есть отдельные моменты, связанные с обеспечением взрослых пациентов дорогостоящими лекарствами по редким заболеваниям: спинальной мышечной атрофии, муковисцидозом, но причины здесь в недостаточном законодательном урегулировании. На данный момент все такие пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.