Общество

сегодня, 15:54

Правда ли, что бесплатной медицинской помощи станет меньше?

21 1139
#медицнская помощь
5
Правда ли, что бесплатной медицинской помощи станет меньше?

Накануне страну взбудоражила информация об увеличении объема платных медицинских услуг за счет бесплатных с 1 сентября 2023 года. Якобы такие положения содержатся в соответствующем постановлении правительства. Спустя несколько часов эту информацию опроверг Минздрав.

По нашей просьбе заместитель начальника управления здравоохранения Липецкой области Александр Голиков прокомментировал случившееся.

— На самом деле, выводы об увеличении платных услуг в медицине — субъективное суждение, несоответствующее реальному положению дел. На данный момент действует постановление правительства об утверждении правил предоставления платных медицинских услуг от 2012 года. С сентября начнет действовать новое. Никаких концептуальных изменений в нем нет. Как были государственные гарантии медицинской помощи, так они и остались. Новации касаются бюрократических процедур оказания платных медицинских услуг. Например, введена новая норма и теперь возможно заключение договора в дистанционной форме, изменения коснулись содержания формы договора, сайта учреждения.

— Давайте уточним, какие медицинские услуги оказываются платно, а какие — бесплатно. Скорая помощь всегда бесплатна или есть варианты?

— Скорая помощь, в соответствии с законодательством, всегда оказывается бесплатно.

— Как вы считаете, почему обращаются за платными услугами?

—К примеру, человек не может посетить врача в будний день. Медицинские организации открыли дополнительный сервис — посещение в выходные дни, это более касается профилактических обследований.

— Но бывает, что бесплатного приема приходится ждать месяцами, а на платный — можно попасть прямо в день обращения.

— Мы стараемся соблюдать сроки оказания медицинской помощи, определенные программой госгарантий. Да, они могут немного измениться, но в силу форс-мажорных обстоятельств — записали к врачу, который впоследствии заболел или уволился.

— Что делать, если нужны определенные обследования, но когда их требуешь бесплатно, то «врач заболел или еще что-то случилось», а за деньги обследование можно пройти сразу?

— Все такие ситуации можно решить на уровне администрации медицинского учреждения. Если там не получается, облздрав готов подключиться. И, как правило, все проблемы решаются.

— Много у вас подобных жалоб?

— Такие ситуации у нас были на пике ковидной истории, сейчас заметно снижение количества обращений.

—Постановление правительства гарантирует дополнительное бесплатное обследование только по назначению врача, если его нет, то обследование придется делать за деньги. Но ведь врач может и не назначить обследование, как быть в такой ситуации?

— Врач назначает исследования в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями. Но бывает, что пациент хочет томографию, а показаний к ней нет, но есть стереотип — если весь обследовался, так так надежнее. В этом случае может быть предложено исследование на платной основе.

— Врач ведь не заинтересован назначать большое количество исследований, тем более, если на прием пришел пожилой человек. Что делать в таком случае пациенту?

— У нас одинаковое отношение к пациентам всех возрастов. Это стереотип, что к пожилым как-то иначе относятся. Нельзя так говорить! Если пациент считает, что ему нужно дополнительное исследование, а врач не назначает, надо обратиться к руководству поликлиники. Все эти вопросы решаемы.

— Если врач назначает вместо оригинального лекарства дженерик, может ли пациент узнать, закуплено ли на бюджетные деньги интересующее его лекарство?

—В соответствии с законодательством мы имеем право закупать препараты по международному непантентованному названию (МНН). А вот закупать препараты по торговому наименованию мы права не имеем. Вся информация о наличии тех или иных препаратов содержится в специальном программном комплексе, который установлен в сети «Липецкфармация» и наших медицинских организациях. Граждане к этой информации доступа не имеют, так как в ней содержатся персональные данные.

— Есть ли сейчас проблемы с наличием жизненно важных лекарств в Липецкой области?

— Нет. Мы не фиксируем таких обращений. Есть отдельные моменты, связанные с обеспечением взрослых пациентов дорогостоящими лекарствами по редким заболеваниям: спинальной мышечной атрофии, муковисцидозом, но причины здесь в недостаточном законодательном урегулировании. На данный момент все такие пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.
21 1139
#медицнская помощь
5

Комментарии (21)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Алоизий

10 минут назад
В гостях у сказки.
ответить

Старый Ворчун

12 минут назад
Жду направления к областном ортопеду с 6 мая.
ответить

Васёк

20 минут назад
Этот парень живет в другом измерении. У него все хорошо проблем нет. Пусть лучше сходит в больницу и проведет опрос пациентов, или реальное мнение никому не интересно? Только опрос должен быть анонимный ведь многие просто испугаются говорить правду, себе дороже выйдет.
ответить

Гость

22 минуты назад
Мама, мы к кардиологу ждали записи 8 месяцев!!!!! Спасибо случаю, была в областной у одного врача, спросили, не хочу ли к кардиологу сходить. Да еще и приняли лучше, чем платно. Я такого еще никогда не встречала.
ответить

Зачем

23 минуты назад
777, а что, нет соседей с автомобилем? Заплатили бы соседу 500-1000
ответить

Гость

29 минут назад
Он вряд-ли бесплатно лечился как обычные люди, и наверно думает что все палаты с холодильниками, телевизорами, и конечно кондиционеры, и туалет наверное отдельный? Может тогда меня куда то в другую реальность возили лечится?
ответить

Пациент со стажем

37 минут назад
Даже в пандемию к узким специалистам в Локб можно было попасть в течение месяца, а теперь от 2 до 6 месяцев. зато в платных центрах все есть. Сроки оказания помощи нарушаются.
ответить

Мама

46 минут назад
Мы бесплатно два месяца ждём записи к окулисту в областную детскую поликлинику. До сих пор звонят. Пошли платно, за три дня прошли обследование и выписали нам очки
ответить

Нина

47 минут назад
Уже все давно платно. Мама из больницы вышла, 3 недели ждала по записи прием у терапевта. Узких специалистов уже давно нет. Как говорится, приплыли!
ответить

777

54 минуты назад
Скорая помощь БЕСПЛАТНО с района не повезёт в город,нужно денежку заплатить.Муж был в деревне сломал ногу чтобы привезти в Липецк заплатила 12000 СКОРОЙ.
ответить
Еще комментарии
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

В Липецке соревновались со стаканом
#конкурс #такси
3
В Липецке соревновались со стаканом

сегодня, 16:00

Общество
Выполнявшего работы на пешеходной зоне улицы Зегеля подрядчика признали недобросовестным
#УФАС
6
Выполнявшего работы на пешеходной зоне улицы Зегеля подрядчика признали недобросовестным

сегодня, 15:23

Общество
В подвале хрущевки можно и брасом плавать и баттерфляем
#потоп #жилой дом
5
В подвале хрущевки можно и брасом плавать и баттерфляем

сегодня, 14:41

Общество
Замеченного с винтовкой в заповеднике мужчину осудили за незаконное хранение оружия и боеприпасов
#оружие #боеприпасы
2
Замеченного с винтовкой в заповеднике мужчину осудили за незаконное хранение оружия и боеприпасов

сегодня, 13:33

Общество
Липецкие полицейские пришли на помощь отравившейся крысиным ядом полуторагодовалой девочке
#полиция #отравление
8
Липецкие полицейские пришли на помощь отравившейся крысиным ядом полуторагодовалой девочке

сегодня, 13:15

Общество
В Усмани уничтожили 142 бутылки спиртного
#алкоголь #спиртное
В Усмани уничтожили 142 бутылки спиртного

сегодня, 13:08

Общество