Погода в Липецке

16 минут назад

Температура стремится выше: в Липецкой области до +33

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#жара
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Температура стремится выше: в Липецкой области до +33

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 24-26 градусов тепла, что на 4-6 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек. Ночью — от +15 до +20 градусов, днем — от +28 до +33 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на улице от +17 до +19 градусов, днем воздух прогреется до +31 градуса.

День 4 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 6 градусов тепла. 

68
#жара
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