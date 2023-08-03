16 минут назад
Температура стремится выше: в Липецкой области до +33
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 24-26 градусов тепла, что на 4-6 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на улице от +17 до +19 градусов, днем воздух прогреется до +31 градуса.
День 4 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 6 градусов тепла.