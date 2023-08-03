Экс-начальника почтового отделения в селе Большой Хомутец обвиняют в присвоении 290 975 рублей

Уголовное дело будут рассматривать в суде одновременно с иском о возмещении ущерба.

В Добровском районе направлено в суд уголовное дело в отношении теперь уже бывшего начальника отделения почтовой связи в селе Большой Хомутец — 35-летней женщине вменяют хищение вверенных ей по службе денежных средств и товарно-материальных ценностей. Одновременно с этим прокурор обратился в суд с иском о возмещении ущерба, причинённого государству. Уголовное дело и этот иск будут рассматривать одновременно.



Женщина работала начальником сельского почтового отделения с 26 апреля 2019 года по 9 ноября 2021 года. Но в 2021 году там обнаружили крупную недостачу — не досчитались и денег, и товаров.



«По версии следствия, с 26 февраля по 9 ноября 2021 года начальник сельского отделения почтовой связи совершала систематические хищения, не отражала кассовые операции по приёму денег, полученных за продажу товаров и за почтовые отправления, не производила выгрузку данных с мобильного кассового терминала при оплате коммунальных платежей в программном обеспечении «Единая автоматизированная система отделения почтовой связи», чеки о приёме денег не формировала и не выдавала, не отражала операции по приёму денег в отчёте о движении денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, а также указывала недостоверные сведения о поступивших деньгах и наличии товарно-материальных ценностей и совершила их хищение для личных нужд», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.



Следствие полагает, что из почтового отделения было похищено только товаров на 168 317 рублей, плюс 104 477 рублей из кассы — это деньги, полученные от реализации 21 почтового отправления, а также комиссионный сбор в 2 917 рублей, внесенные за продажу товарно-материальных ценностей 177 рублей, коммунальные платежи на сумму 15 186 рублей.



Всего же почтовому отделению был причинён ущерб на сумму 290 975 рублей.



Действия бывшей начальницы почтового отделения квалифицированы следствием по части 3 статьи 160 УК РФ — присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы. В ходе следствия она частично признала вину.