Происшествия
сегодня, 13:39
Кражу пяти ножей из магазина записала камера наблюдения
За набор ножей мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Ещё 17 июля в Липецке из магазина украли набор из пяти ножей за 3190 рублей. Кражу записали камеры видеонаблюдения.
Подозреваемый — неработающий ранее судимый 42-летний липчанин задержан.
«Подозреваемый, выбрав в торговом зале набор ножей, спрятал его под футболку и ремень брюк, а потом спокойно вышел через кассовую зону магазина. Похищенное он после продал за 1000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Подозреваемый — неработающий ранее судимый 42-летний липчанин задержан.
«Подозреваемый, выбрав в торговом зале набор ножей, спрятал его под футболку и ремень брюк, а потом спокойно вышел через кассовую зону магазина. Похищенное он после продал за 1000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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