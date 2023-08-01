Кражу пяти ножей из магазина записала камера наблюдения

За набор ножей мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ещё 17 июля в Липецке из магазина украли набор из пяти ножей за 3190 рублей. Кражу записали камеры видеонаблюдения.



Подозреваемый — неработающий ранее судимый 42-летний липчанин задержан.



«Подозреваемый, выбрав в торговом зале набор ножей, спрятал его под футболку и ремень брюк, а потом спокойно вышел через кассовую зону магазина. Похищенное он после продал за 1000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.