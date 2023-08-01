Происшествия

сегодня, 13:39

Кражу пяти ножей из магазина записала камера наблюдения

1 386
#кража

За набор ножей мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ещё 17 июля в Липецке из магазина украли набор из пяти ножей за 3190 рублей. Кражу записали камеры видеонаблюдения.

Подозреваемый — неработающий ранее судимый 42-летний липчанин задержан.

«Подозреваемый, выбрав в торговом зале набор ножей, спрятал его под футболку и ремень брюк, а потом спокойно вышел через кассовую зону магазина. Похищенное он после продал за 1000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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#кража

Комментарии (1)

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Как гость

10 минут назад
Достать ножи по-липецки.
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

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