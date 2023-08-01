Общество

52 минуты назад

Заниженный пробег обошёлся автосалону в 1,8 миллиона рублей

2 937
#права потребителей #автомобиль
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Заниженный пробег обошёлся автосалону в 1,8 миллиона рублей

14 ноября 2021 года за почти 3,5 миллиона рублей в автосалоне был куплен «Mersedes-Benz GLE» 2015 года выпуска с пробегом 86 тысяч километров. Но оказалось, что ещё за два года до покупки при ТО у этого автомобиля был зафиксирован пробег в 168 316 километров — в два раза больше заявленного продавцом.

Липецкий областной суд рассмотрел в апелляционном порядке гражданский спор между автосалоном ООО «Ключавто автомобили с пробегом» и покупателем подержанного автомобиля «Мерседес Бенц». По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ранее Правобережный районный суд Липецка уже удовлетворил требования клиента о взыскании с автосалона свыше 1,8 миллиона рублей за скрученный пробег на машине. В сумму были включены размер уменьшения покупной цены, неустойка, штраф, компенсация морального вреда, судебные расходы.

14 ноября 2021 года за почти 3,5 миллиона рублей в автосалоне был куплен «Mersedes-Benz GLE» 2015 года выпуска с пробегом 86 тысяч километров. Но практически сразу после покупки — в том же ноябре у автомобиля возникли неисправности, новый владелец обратился к продавцу для их устранения, но ему посоветовали обратиться в сервисный центр «Мерседес» в Казани.

А там ему предоставили заверенный цифровой сервисный отчет, по которому даже по состоянию на 6 ноября 2019 года (то есть за два года до покупки) при ТО был зафиксирован пробег автомобиля в 168 316 километров — в два раза больше заявленного продавцом. Пробег был просто-напросто скручен. То есть ООО «Ключавто автомобили с пробегом» предоставило покупателю машины недостоверную информацию относительно потребительских свойств автомобиля.

Покупатель исследовал авторынок, и оказалось, что «Мерседес Бенц GLE» с пробегом 168 316 километров по состоянию на 26 ноября 2021 года стоил от 2 668 000 рублей до 2 800 000 рублей. То есть меньше на 950 тысяч рублей, чем он заплатил, и обратился с претензий и требованием соразмерного уменьшения цены покупки. На эту претензию ответ не поступил, и мужчина пошёл в суд.

Уже после решения суда в пользу покупателя подал на него апелляционную жалобу. Но Липецкий областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

«В определении суда отмечено, что автосалон должен был знать о риске изменения показаний одометра предыдущим владельцем и провести проверку соответствия показаний одометра реальному пробегу автомобиля до заключения договора купли-продажи», — отмечает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
2 937
#права потребителей #автомобиль
1

Комментарии (2)

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Читал

2 минуты назад
В каком-то городе и перекупа участника также осудили и взвскали. Пробег можно узнать.
ответить

Как такое возможно?

37 минут назад
Какой пробег?! У автомобилей нет никакого пробега. Они не бегают. Они ездят. У них есть проезд
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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