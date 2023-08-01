Цифровой рубль, работа для будущих педагогов, продажа имущества коррупционеров — законы, вступающие в силу в августе

В России появится третья валюта – цифровой рубль. Студенты педагогических училищ смогут преподавать в детских садах и начальной школе, студентам вузов разрешат занимать некоторые должности в университетах. Жилье коррупционеров разрешат продавать на торгах. Судимых по ряду статей не пустят работать в такси – GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в августе.



В России появится третья форма денег – цифровой рубль



С 1 августа в России вступает в силу закон о цифровом рубле. Цифровой рубль представляет собой разновидность безналичных денег. Он станет одним из трех форм национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Технологически это уникальные, созданные с помощью технологии блокчейн электронные монеты, которые находятся на цифровых кошельках клиентов на специальной платформе. Их единым оператором станет Центробанк. На указанной платформе будет доступно открытие цифровых кошельков как для физических, так и для юридических лиц. При этом цифровой кошелек у одного человека может быть только один. ЦБ РФ отмечает, что цифровой рубль создается как средство для проведения платежей и переводов, а не для хранения сбережений, также в цифровых рублях нельзя открыть кредит, на кошелек не будут начисляться ни кешбэк, ни проценты. Россияне смогут пользоваться новой цифровой валютой так же, как наличными и безналичными деньгами, цифровые рубли можно будет завещать. Главное отличие цифрового рубля — его виртуальная форма. Полноценное внедрение нового рубля для физических лиц начнется в 2025 году. При этом пользоваться цифровым рублем можно будет по желанию.



Старшекурсники педколледжей смогут преподавать в детских садах и начальной школе



Студентам старших курсов педагогических училищ и колледжей разрешили преподавать в детских садах и начальной школе, а также вести детские кружки, а старшекурсникам вузов — занимать некоторые должности в университете. Поправки в законы «Об образовании РФ» и «О науке и государственной научно-технической политике» уже вступили в силу с 24 июля, сразу после подписания. Прежде возможность работать по специальности на последних курсах была только у студентов педвузов. В документе уточняется, что работать в детских садах смогут только совершеннолетние студенты колледжей, обучающиеся по специальности «Дошкольное образование». Для допуска к работе они должны успешно пройти промежуточную аттестацию не менее чем за два предшествующих года обучения. Расширяются и возможности подработки для старшекурсников вузов – теперь они смогут занимать должности учебно-вспомогательного персонала и работников сферы научного обслуживания в университетах и научных организациях, например, работать секретарями и диспетчерами учебных частей, лаборантами, вожатыми, младшими воспитателями и их помощниками.



Конфискованное жилье коррупционеров смогут продавать на торгах



С 4 августа вступает в силу закон, который позволяет продавать на аукционах изъятую у коррупционеров недвижимость — прежде объекты недвижимости, которые были конфискованы в рамках дел о коррупции, разрешалось только бесплатно передавать для социальных и государственных нужд. На торги для продажи будут выставлять элитную недвижимость: ее критерии – большая площадь недвижимости, повышенная комфортность, а также стоимость, превышающая среднюю рыночную по региону вдвое или более. Любое жильё, которое не попадает под эти параметры, будет, как и прежде, передаваться в социальный найм через местную администрацию. Согласно действующему законодательству, деньги и имущество, конфискованные в рамках дел о коррупции, поступают в бюджет Социального фонда РФ.



Часть госуслуг для охотников переведут в «цифру»



С 6 августа можно будет получить в электронной форме разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, а также документы на проведение акклиматизации, переселения или гибридизации охотничьих ресурсов – вступают в силу изменения в закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». Новый закон отменяет нормы, по которым подобные разрешения должны выдаваться на бланках строгой отчетности. При этом у заявителей сохранится возможность подать документы и получить выписку из реестра разрешений на бумаге. Цель закона – перевод государственных услуг в электронный формат.



В такси запретят работать водителям с судимостью



31 августа истекает срок, в течение которого водители такси и общественного транспорта должны предоставить работодателю справку об отсутствии неснятой или непогашенной судимости или о прекращении уголовного преследования по отдельным основаниям (убийство, грабеж, разбой, изнасилование и пр.). При отсутствии такой справки их могут уволить. Если же выяснится, что водитель стал фигурантом дела по указанным статьям, то работодатель должен будет отстранить сотрудника от работы на весь период уголовного производства. Запрет на работу в такси людям с судимостью за тяжкие преступления касается не только россиян, но и граждан из других стран Евразийского экономического союза, в который входят Армения, Белоруссия, Киргизия и Казахстан.



