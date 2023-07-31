За месяц жители Липецкой области перевели и отдали мошенникам 47,8 миллиона рублей

30-летняя липчанка перевела мошенникам больше миллиона рублей, мечтая заработать на инвестициях.

Липчане в минувшие выходные перевели мошенникам более 6,7 миллиона рублей, а всего с начала этого месяца жертвами мошенников стали 203 жителя Липецкой области, которые потеряли в общей сложности 47,8 миллиона рублей.



Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, 30-летняя липчанка в период с 3 по 30 июля вложила 1 100 000 рублей в инвестиции. Но когда женщина попыталась вывести заработанные деньги, она поняла, что стала жертвой мошенников. Консультанты сразу перестали выходить на связь.



В Усманском районе у 50-летнего мужчины похитили 922 тысячи рублей: деньги он больше месяца переводил на счета мошенников, рассчитывая получить прибыль от торгов на бирже.



63-летний липчанин также решил заработать на электронных торгах на бирже. Но в итоге за 10 дней через приложение перевел мошенникам 800 000 рублей.



В Задонском районе 40-летняя женщина поверила сотруднику полиции из Москвы и испугалась, что на её имя хотят оформить кредит. В итоге женщина сама взяла кредит и перевела 695 000 рублей на «безопасные счета».



20-летний липчанин поверил сотруднику банка и перевел мошенникам на «безопасный счет» 95 тысяч рублей. 44-летний липчанин по аналогичной схеме лишился 377 000 рублей. 26-летний мужчина перевел мошенникам 700 000 рублей, которые взял в кредит. По полмиллиона рублей на несколько «безопасных счетов» мошенников отправили 62-летняя и 75-летняя липчанки.



Несколько липчан стали жертвами мошенников, делая покупки в интернете или вступив в переписку с незнакомцами. Например, 48-летняя липчанка перевела 50 000 рублей мошенникам, взломавшим аккаунт её знакомой в мессенджере: деньги под видом подруги попросили в долг.





