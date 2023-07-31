Общество

сегодня, 17:34

Из-за соседа жильцы девяти квартир оказались без воды

6 691
#вода #капремонт
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Из-за соседа жильцы девяти квартир оказались без воды

В одном из стояков девятиэтажки выключили горячую воду и частично холодную.

В доме № 37 по улице Папина начался капитальный ремонт. Хорошее дело обернулось серьезной проблемой для жильцов четвертого подъезда. В нем начали менять трубы, но один из жильцов отказался пустить рабочих, вроде, у него хороший ремонт и он не считает нужным что-то менять.

Из-за этого третью неделю девять семей обходятся без горячей воды, а холодная — только в ванной.

В пресс-службе Фонда капитального ремонта Липецкой области GOROD48 сообщили, что перед началом работ подрядчик договаривается со всеми собственниками о доступе в квартиры. В случае дома на улице Папина один из собственников отказался пускать рабочих, а без замены труб в его квартире ремонт внутренней системы водоснабжения завершить нельзя.

«Собственнику направлено уведомление о предоставлении доступа в срок до 10 августа», — рассказали в пресс-службе и добавили, что если владелец квартиры не пустит рабочих, фонд обратится в суд.
6 691
#вода #капремонт
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Комментарии (6)

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489

23 минуты назад
Судебный приказ в день обращения.
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строитель

38 минут назад
Или более жёсткий вариант со стороны фонда капремонта и проектировщиков-это установка всех заглушек или отводов к нерадивому жильцу .что и не попить .и не сходить,и так далее..... Будет ли жилец судится ?
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строитель

52 минуты назад
Такие подводные камни,которые не ожидает жилец по суду,что быстро откроет двери, иначе останется без штанов...и силой откроют двери...
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мысли в слух

56 минут назад
Ничего страшного! Потерпите. От жажды не засохните. В магазине полным-полно воды.
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строитель

57 минут назад
Как правило обязан предоставлять доступ для любого ремонта ,иначе штраф по суду. При не предоставлении судебные приставиы увеличивают сумму и так от срока до срока пока не выплатит....
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Подскажите пожалуйста

сегодня, 17:40
А куда обращаться по поводу пожароопасных балконов и антисанитарии в квартире соседей?
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