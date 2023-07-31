Из-за соседа жильцы девяти квартир оказались без воды

В одном из стояков девятиэтажки выключили горячую воду и частично холодную.

В доме № 37 по улице Папина начался капитальный ремонт. Хорошее дело обернулось серьезной проблемой для жильцов четвертого подъезда. В нем начали менять трубы, но один из жильцов отказался пустить рабочих, вроде, у него хороший ремонт и он не считает нужным что-то менять.



Из-за этого третью неделю девять семей обходятся без горячей воды, а холодная — только в ванной.



В пресс-службе Фонда капитального ремонта Липецкой области GOROD48 сообщили, что перед началом работ подрядчик договаривается со всеми собственниками о доступе в квартиры. В случае дома на улице Папина один из собственников отказался пускать рабочих, а без замены труб в его квартире ремонт внутренней системы водоснабжения завершить нельзя.



«Собственнику направлено уведомление о предоставлении доступа в срок до 10 августа», — рассказали в пресс-службе и добавили, что если владелец квартиры не пустит рабочих, фонд обратится в суд.