«Металлург» на самолёте привез в Пермь «автобус». И выстоял, несмотря на удаление и пенальти

Благодарить за подвиг мы должны вратаря Матюшу и судью Захарова.

Липецкие «сталевары» впервые в сезоне сыграли вничью. Результат матча в Перми, пожалуй, можно занести себе в актив, ведь большую часть встречи «Металлург» играл вдесятером, а во втором тайме получил пенальти в свои ворота. Поэтому вполне приемлема и итоговая ничья – 0:0.



Три новичка в составе



На этот раз после игры с «Челябинском» наш тренер Сергей Первушин отошёл от принципа, что «победный состав не меняют». В старте произошли аж три изменения. Одно – вынужденное: на тренировке получил травму «опорник» Дмитрий Пахомов, которого заменил воспитанник столичного «Локомотива», бывший игрок «Шинника» «Олимпа» из Долгопрудного Никита Дорофеев, которого «Металлург» нашёл в Медиалиге.



Дорофеев в основном составе "Металлурга"



С первых минут получил игровое время на левой бровке герой прошлого матча Сергей Мосиян, усадивший на скамейку запасных ветерана Алексея Рыбина, а в роли атакующего хавбека вышел Денис Сёмин, потеснив Михаила Заботкина, которого приберегли для более серьёзных дел. Все трое - Дорофеев, Мосиян и Сёмин впервые вышли в основном составе «Металлурга» в официальных матчах.



Команда обновили новый газон



«Амкар» в двух предыдущих встречал работал, как часовой механизм, добыв две победы над «Челябинском» и «Чертаново» с одинаковым счётом – 1:0 и считался явным фаворитом и в этой игре.

К тому же пермяки не просто проводили первую игру сезона на своём поле, а опробовали новый газон, укладка которого была завершена всего неделю назад. С 2005 года это уже третья реконструкция синтетического футбольного ковра на стадионе «Звезда».

С первых минут «Амкар» взял липчан в клещи. В первой же атаке полузащитник Давид Папикян наудачу подставлял голову под заброс партнёра, а вышло так, что вратарю Максиму Матюше пришлось сразу зарабатывать репутацию будущего героя матча, доставая кончиками мяч из-под перекладины.

«Металлург» с первых минут начал использовать тактику, про которую говорят: «поставили автобус в своей штрафной» или, как потом выразился на послематчевой пресс-конференции Сергей Первушин, «мы сыграли в лучших традициях «Амкара» в тот период, когда он выступал в Премьер-Лиге». И, надо признать, тактика работала. «Амкар» владел преимуществом, временами все полевые игроки обеих команд скапливались на нашей половине поля, но реальных угроз воротам Матюши не было.



38-летний капитан команды Рома Войдель был как обычно надёжен.



А нападение где?

Совсем идеальной стала бы ситуация на 35-й минуте, когда липчане получили право на редкий штрафной. По такой игре стандарты являются грозным и чуть ли не единственным оружием команды, играющей «вторым номером»: Мосиян закрутил мяч в штрафную, где с пермяками «на втором этаже» боролся наш центральный защитник Александр Крикуненко – мяч от его головы сверху приземлился на перекладину.



Евгений Ушаков постепенно осваивается в команде, 3-й матч в основе



Не понравилось, как «Металлург» сыграл в нападении. Проще сказать – никак. Тем более, на 26-й минуте захромал и вынужденно покинул поле экс-футболист сборной России Максим Григорьев. На острие его заменил Заботкин.



Удаление Заботкина



Увы, но 20-летний нападающий сыграл свой самый отвратительный матч за «Металлург», вернее – отвратительные 13 минут, а затем Михаил подкатом в центре поля снёс сразу двоих футболистов «Амкара». Судья поначалу показал ему желтую карточку, но потом передумал и достал из кармана красную. «Металлург» остался в меньшинстве, а в протокол игры была внесена страшная запись, что липчанин нанёс «удар соперника открытыми шипами в область выше голеностопа в прыжке при попытке сыграть в мяч». Дисквалификация за такой проступок может составить от 2 до 5 матчей.



Матюша против Матюшенко и чудачества арбитра

В меньшинстве «Металлург» провалился всего один раз: на 50-й минуте Матюша снёс рвавшегося в свободную зону хавбека Ивана Матюшенко – пенальти. Удар вызвался исполнять сам пострадавший и… проиграл дубль своего однофамильцу. Матюша разгадал замысел пермяка, прыгнул в нужный угол и умудрился намертво поймать мяч.

Максим Матюша - один из героев матча

Правда, после игры зрители рассмотрели ошибку главного арбитра, даже две. При исполнении пенальти вратарь не стоял обеими ногами на линии ворот, а вышел чуть ближе, а полузащитник Максим Болдырев вбежал в штрафную ещё до удара. Любого из этих нарушений хватило бы, чтобы отменить подвиг Матюши заставить игроков пробить удар заново. Но судья Игорь Захаров из Казани ничего не заметил.



Стоп-кадр из трансляции матча, где видны все нарушения



Шанс в концовке



В остальном «Металлург» продолжал играть компактно и в основном у своих ворот, полумоменты у «Амкара» периодически возникали, но не более. А в концовке вышедший на замену у липчан Кирилл Жуковский мог принести победу «сталеварам», но сыграл нерасторопно.



От Первушина давно ждут свечек в церкви - за матчи с "Челябинском" и теперь в Перми. Но будет ли так везти всегда?



После 3-х туров у «Металлурга» в активе полный комплект – победа, ничья и поражение. Через неделю, 5 августа, липчане проведут ещё один матч в гостях – на сей раз в столице у «Чертаново».



Фото пресс-службы "Амкара" (Пермь)

