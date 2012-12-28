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38 минут назад

Мошенники выманили у усманского подростка семейные сбережения на 1,8 млн рублей

17-летний парень стал жертвой изощренной телефонной аферы и передал злоумышленникам деньги, золотые украшения и коллекционные монеты.

Аферисты начали с звонка якобы из поликлиники под предлогом медицинского обследования, чтобы выведать личные данные школьника. Вскоре ему снова позвонили, но уже представившись сотрудниками Росфинмониторинга, которые заявили, что информация о подростке «утекла» в недружественную страну и он невольно стал пособником преступников. Поддавшись внушению и общаясь с кураторами по видеосвязи, юноша по их подсказкам нашел в квартире родительские накопления, золотые украшения и коллекционные монеты. Мошенники убедили его, что купюры необходимо срочно проверить на серийность, и отправили парня на такси в Тулу. Там он передал все ценности мнимому «сотруднику». Осознав обман лишь спустя несколько часов, потерпевший рассказал о случившемся родителям. Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, общий ущерб семье оценивается в 1,8 миллиона рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
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