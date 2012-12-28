Отбывающий условный срок тербунец предложил взятку сотруднику УФСИН и сел на три с половиной года
«Прочные основы» не устояли в судах: подрядчик должен вернуть администрации Данковского округа 193,6 миллиона рублей
«Прочные основы» не устояли в судах: подрядчик должен вернуть администрации Данковского округа 193,6 миллиона рублей
Происшествия
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38 минут назад
Мошенники выманили у усманского подростка семейные сбережения на 1,8 млн рублей
17-летний парень стал жертвой изощренной телефонной аферы и передал злоумышленникам деньги, золотые украшения и коллекционные монеты.
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