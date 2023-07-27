Добринец задолжал по алиментам более 115 000 рублей — его направили на обязательные работы

60 часов обязательных работ побудили мужчину официально трудоустроиться.

В Добринском районе мужчина задолжал по алиментам более 115 000 рублей.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Липецкой области, должника привлекли за неуплату алиментов к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ — мужчине назначили 60 часов обязательных работ. Пристав также напомнил неплательщику, что в случае, если он и дальше не будет исполнять решение суда — его привлекут уже к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ.



В результате мужчина официально устроился на работу, и алименты теперь взыскивают из зарплаты.