Общество

56 минут назад

Добринец задолжал по алиментам более 115 000 рублей — его направили на обязательные работы

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#дети #алименты
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Добринец задолжал по алиментам более 115 000 рублей — его направили на обязательные работы

60 часов обязательных работ побудили мужчину официально трудоустроиться.

В Добринском районе мужчина задолжал по алиментам более 115 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Липецкой области, должника привлекли за неуплату алиментов к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ — мужчине назначили 60 часов обязательных работ. Пристав также напомнил неплательщику, что в случае, если он и дальше не будет исполнять решение суда — его привлекут уже к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ.

В результате мужчина официально устроился на работу, и алименты теперь взыскивают из зарплаты.
1 100
#дети #алименты
1

Комментарии (1)

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11 минут назад
Интересно как спят должники по алиментам? Спокойно? А есть еще те, которые за таких замуж выходят и детей новых рожают.бежать от таких надо
ответить
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