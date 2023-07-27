16-летний самокатчик сбил женщину на улице Стаханова

Липчанке понадобилась медицинская помощь.





Вечером 26 июля на улице Стаханова 16-летний подросток на электросамокате врезался в 28-летнюю женщину. Как сообщает УГИБДД, липчанку доставили в медицинское учреждение и после оказания помощи отпустили.Вчера на дорогах области пострадали еще два человека.В Липецке на улице Асфальтной 42-летняя женщина — водитель автомобиля «Лада Гранта» сбила вне зоны пешеходного перехода 38-летнего мужчину. Пострадавший доставлялся в ЛГБ №3.На проспекте Победы столкнулись автомобили «Киа Оптима и «Ауди А4». С места аварии госпитализирован 28-летний водитель «Киа».