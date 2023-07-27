Происшествия

сегодня, 09:52

16-летний самокатчик сбил женщину на улице Стаханова

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#авария #ДТП
16-летний самокатчик сбил женщину на улице Стаханова

Липчанке понадобилась медицинская помощь.

Вечером 26 июля на улице Стаханова 16-летний подросток на электросамокате врезался в 28-летнюю женщину. Как сообщает УГИБДД, липчанку доставили в медицинское учреждение и после оказания помощи отпустили.

Вчера на дорогах области пострадали еще два человека.

В Липецке на улице Асфальтной 42-летняя женщина — водитель автомобиля  «Лада Гранта» сбила вне зоны пешеходного перехода 38-летнего мужчину. Пострадавший доставлялся в ЛГБ №3.

На проспекте Победы столкнулись автомобили «Киа Оптима и «Ауди А4». С места аварии госпитализирован 28-летний водитель «Киа».

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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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Гость

10 минут назад
Неужели их не запретят?
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Юрий гряз

12 минут назад
У малолеток отбирать самокаты на совсем ,раз родители не хотят смотреть.
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1

34 минуты назад
Безобразие! В парке победы чудом не сбил моего ребенка.Пролетел в сантиметрах....
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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