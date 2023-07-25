В приоритетах Евгении Уваркиной — городская набережная, «Катящиеся камни», Каменный лог

На все это нужны грандиозные средства, которых пока нет ни у города, ни у области.









Главными его героями были дети, подростки и студенты. Они рисовали граффити, барахтались в пене, стреляли из луков, танцевали, пели, плавали на сапах по реке, отрывались на концертах Вани Дмитриенко и Алены Апиной… Мэр пояснила, что этот День города был для молодежи, которая и придумала 50 идей праздника, прошедшего в «непростое для страны время». Слоган Дня города «Будущее начинается здесь» тоже предложили молодые авторы концепции.







Говоря о базисе, экономике, мэр заметила, что собственные доходы муниципалитета выросли за год на миллиард рублей, составив без малого 6,7 миллиарда. В прошлом году из-за проблем в экономике в консолидированный бюджет области Липецк дал 53% налога на прибыль (47,4 млрд рублей), меньше на 17%, или на 27,7 миллиарда, чем в 2021-м. Однако из-за значительного роста безвозмездных поступлений на ряд муниципальных программ из регионального и федерального бюджетов доходы городской казны выросли до 19,3 млрд рублей — на 4,2 миллиарда больше, чем в 2021-м.



— Это многое говорит об отношении к Липецку губернатора Игоря Артамонова, — сказала Евгения Уваркина.







Выросли и расходы городского бюджета: с 15 миллиардов в 2021-м году до 18,7 — в прошлом. В итоге по расходам бюджета на душу населения Липецк с 25,6 тысячами рублей стал третьим в ЦФО после Тулы и Белгорода, оторвавшись всего-то на 180 рублей от Воронежа. И тут же



— Бизнес в Белгороде работает лучше, чем у нас!







По словам мэра, средняя зарплата по городу по итогам 2022 года составила 58,3 тысячи рублей. А без учета Новолипецкого комбината — 53 тысячи.



В малом и среднем бизнесе с учетом самозанятых работают 87 тысяч горожан (+8,3% к 2021 году). По выданным социальным контрактам (более 2000) Липецк стал лидером в стране.



На самую затратную сферу, образование, в прошлом году потрачено на 14,7% больше средств, чем годом ранее, — 7,8 млрд рублей. Средняя зарплата учителя превысила 37 тысяч. Ключевые приоритеты — строительство новых детсадов и школ. К уже возводящимся двум детсадам в «Звездном» и в «Университетском» мэр в уме держит планы еще на два — в «Победе» и в «Елецком». Первоочередная задача — еще одна школа для детей, живущих в «Университетском» (в «Звездном» и в «Елецком» уже строят два новых общеобразовательных учреждения общим числом в 2 724 места). Еще одна задача — поучить федеральное финансирование на капремонт старых школ. В Минпросвет РФ ушла заявка на ремонт сразу 55 школ Липецка, и мэр лелеет надежду, что хотя бы на треть из них Москва выделит средства в 2024-2026 годах.







Стратегическими задачами мэр Липецка назвала реализацию двух концессий — на 21 млрд рублей в сфере водоснабжения, водоотведения и реконструкции МУП «ЛиСА» со строительством комплекса по утилизации илового остатка и на 14 млрд рублей — в обновлении городского электротранспорта. Очевидно, предвосхищая вопросы депутатов, Евгения Уваркина заметила, что только-только закончена все необходимая для этого бюрократическая волокита, и что уже скоро горожане увидят начало масштабных работ.



— Концессия горэлектротранспорта — это поистине революционный проект. Этот созыв горсовета может записать себя в историю, продвинув такое необходимое дело.







Ключевыми проектами в области спорта мэр назвала продолжение строительства в парке Молодежный комплекса «Катящиеся камни» и реализацию проекта гребного центра на реке Воронеж. В сфере благоустройства Евгения Уваркина не сбрасывает со счетов Каменный лог, работы по преображению которого были заброшены при предыдущем мэре, а также обновление существующей части городской набережной и строительство новой. Задача №1 — комплексное развитие территорий за счет частного бизнеса. К сожалению, в Липецке пока реализуется всего один такой проект (у старой нефтебазы), хотя под эти цели мэрией отведены 15 депрессивных мест.







Среди достижений, перечисленных главой города, — увеличение до 64,6% доли дорог в Липецке, соответствующих ГОСТам, досрочное завершение в этом году изначально рассчитанной до 2025 года программы переселения горожан из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 сентября 2017 года, а также строительство нового жилья из расчета один квадратный метр на человека в год (мэр заметила, что Липецк давно перешагнул рекомендованный правительством порог в 0,6 кв.м. новостроек на душу населения). Евгения Уваркина считает победой и 136 городских пространств, благоустроенных с 2019 года, когда депутаты горсовета выбрали ее главой города. А еще ее не покидает желание привить горожанам культуру общежития через губернаторскую программу «Мой двор», по которой в прошлом году обновлено 58 дворов (всякий раз, когда чиновники говорят об этой программе, в ней почему-то фигурирует разное количество объектов).











— Мы хотим, чтобы у липчан появилась иная философия через участие в программе «Мой двор» — стать не потребителем, а собственником того, что сделано.



В конце своего выступления Евгения Уваркина рассказала о формах обратной связи с горожанами. Она заметила, что в прошлом году количество официальных обращений в мэрию уменьшилось на 10%, а за пять месяцев с начала этого года — еще на 35%. Но это не значит, что у липчан стало меньше поводов для жалоб. Просто люди стали использовать иные инструменты: портал «Развиваем Липецкую область вместе» (+52% обращений к 2021 году) и соцсеть «Инцидент» (+3% в прошлом году и +17% за январь-май этого года).







— Официальные обращения граждан себя изживают. Это долгий нудный инструмент, подразумевающий ответ в течение 30 суток. Через портал «Развиваем Липецкую область вместе» ответ заявитель получает в течение трех дней, а через сеть «Инцидент» — в течение восьми часов. Это качественный и быстрый способ отработки обращений жителей, — резюмировала Евгения Уваркина.



Если в прошлом году мэр выступала с подобным отчетом перед депутатами больше часа, то сегодня уложилась в 40 минут.



Вопросов к Евгении Уваркиной у депутатов почти не было. Достойным внимания стало обращение к мэру первого вице-спикера Бориса Понаморева. Он поблагодарил правительство области за безвозмездную







В свою очередь, Евгения Уваркина сказала, что для создания у молодежи интереса к дефицитным рабочим специальностям в школах будет изменен формат классных часов. На них сделают акцент на популяризации профессий металлурга, водителя и иных востребованных бизнесом специальностей. Что же до зеленых легких города, то их лечение должно быть кардинальным: топором! А на месте снесенного сухостоя нужно тут же высаживать новые деревья. «Мы вместе с вами, депутатами, разработаем новую программу озеленения»



— А чем мы будем гордиться в следующем году? — спросила мэра председатель горсовета Евгения Фрай.



Оказалось, что именно в следующем мало чем. Ведь отдачу от тех же многомиллиардных концессий горожане увидят не раньше 2025 года. Когда федерация выделит деньги на строительство школы в «Университетском», мэру не известно. Возобновление проекта «Катящиеся камни» пока что тоже под вопросом, как и завершение долгостроев на улице 50 лет НЛМК, которые мешают строительству набережной. Да и Октябрьский мост нужно ремонтировать капитально, как сокольский, ведь тот недорогой ремонт, который будет сделан на нем в этом году, позволит лишь снять аварийность, не более. Сегодня на сессии городского Совета депутатов с отчетом о работе мэрии в прошлом году и планах до 2025 года выступила глава Липецка Евгения Уваркина. Кажется, мэр могла бы просто показать своим 25 избирателям (на сессию в силу разных причин не пришли 11 депутатов) то же самое слайд-шоу, которое показывала и комментировала 15 июля на Дне города в «Унионе» , но сделала другое. Она переставила картинки задом наперед, уделив в этот раз первоочередное внимание состоянию городской экономики, а не идеям развития Зеленого острова и набережной. Ну, а первым делом Евгения Уваркина показала очень эмоциональный видеоролик из нарезки сюжетов, снятых на протяжении недельного празднования Дня города.Главными его героями были дети, подростки и студенты. Они рисовали граффити, барахтались в пене, стреляли из луков, танцевали, пели, плавали на сапах по реке, отрывались на концертах Вани Дмитриенко и Алены Апиной… Мэр пояснила, что этот День города был для молодежи, которая и придумала 50 идей праздника, прошедшего в «непростое для страны время». Слоган Дня города «Будущее начинается здесь» тоже предложили молодые авторы концепции.Говоря о базисе, экономике, мэр заметила, что собственные доходы муниципалитета выросли за год на миллиард рублей, составив без малого 6,7 миллиарда. В прошлом году из-за проблем в экономике в консолидированный бюджет области Липецк дал 53% налога на прибыль (47,4 млрд рублей), меньше на 17%, или на 27,7 миллиарда, чем в 2021-м. Однако из-за значительного роста безвозмездных поступлений на ряд муниципальных программ из регионального и федерального бюджетов доходы городской казны выросли до 19,3 млрд рублей — на 4,2 миллиарда больше, чем в 2021-м.— Это многое говорит об отношении к Липецку губернатора Игоря Артамонова, — сказала Евгения Уваркина.Выросли и расходы городского бюджета: с 15 миллиардов в 2021-м году до 18,7 — в прошлом. В итоге по расходам бюджета на душу населения Липецк с 25,6 тысячами рублей стал третьим в ЦФО после Тулы и Белгорода, оторвавшись всего-то на 180 рублей от Воронежа. И тут же Евгения Уваркина повторила ту же мысль, которая прозвучала в ее прошлогоднем отчете перед депутатами: нужно обратить внимание на Белгород. А поучиться у этого муниципалитета, по словам мэра, есть чему. Например, созданным для бизнеса условиям. Как так получается, что в Липецке остается 24,8% отчислений от собранного на его территории налога на доходы физлиц при 20% у Белгорода, а мы все никак этот город не догоним?— Бизнес в Белгороде работает лучше, чем у нас!По словам мэра, средняя зарплата по городу по итогам 2022 года составила 58,3 тысячи рублей. А без учета Новолипецкого комбината — 53 тысячи.В малом и среднем бизнесе с учетом самозанятых работают 87 тысяч горожан (+8,3% к 2021 году). По выданным социальным контрактам (более 2000) Липецк стал лидером в стране.На самую затратную сферу, образование, в прошлом году потрачено на 14,7% больше средств, чем годом ранее, — 7,8 млрд рублей. Средняя зарплата учителя превысила 37 тысяч. Ключевые приоритеты — строительство новых детсадов и школ. К уже возводящимся двум детсадам в «Звездном» и в «Университетском» мэр в уме держит планы еще на два — в «Победе» и в «Елецком». Первоочередная задача — еще одна школа для детей, живущих в «Университетском» (в «Звездном» и в «Елецком» уже строят два новых общеобразовательных учреждения общим числом в 2 724 места). Еще одна задача — поучить федеральное финансирование на капремонт старых школ. В Минпросвет РФ ушла заявка на ремонт сразу 55 школ Липецка, и мэр лелеет надежду, что хотя бы на треть из них Москва выделит средства в 2024-2026 годах.Стратегическими задачами мэр Липецка назвала реализацию двух концессий — на 21 млрд рублей в сфере водоснабжения, водоотведения и реконструкции МУП «ЛиСА» со строительством комплекса по утилизации илового остатка и на 14 млрд рублей — в обновлении городского электротранспорта. Очевидно, предвосхищая вопросы депутатов, Евгения Уваркина заметила, что только-только закончена все необходимая для этого бюрократическая волокита, и что уже скоро горожане увидят начало масштабных работ.— Концессия горэлектротранспорта — это поистине революционный проект. Этот созыв горсовета может записать себя в историю, продвинув такое необходимое дело.Ключевыми проектами в области спорта мэр назвала продолжение строительства в парке Молодежный комплекса «Катящиеся камни» и реализацию проекта гребного центра на реке Воронеж. В сфере благоустройства Евгения Уваркина не сбрасывает со счетов Каменный лог, работы по преображению которого были заброшены при предыдущем мэре, а также обновление существующей части городской набережной и строительство новой. Задача №1 — комплексное развитие территорий за счет частного бизнеса. К сожалению, в Липецке пока реализуется всего один такой проект (у старой нефтебазы), хотя под эти цели мэрией отведены 15 депрессивных мест.Среди достижений, перечисленных главой города, — увеличение до 64,6% доли дорог в Липецке, соответствующих ГОСТам, досрочное завершение в этом году изначально рассчитанной до 2025 года программы переселения горожан из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 сентября 2017 года, а также строительство нового жилья из расчета один квадратный метр на человека в год (мэр заметила, что Липецк давно перешагнул рекомендованный правительством порог в 0,6 кв.м. новостроек на душу населения). Евгения Уваркина считает победой и 136 городских пространств, благоустроенных с 2019 года, когда депутаты горсовета выбрали ее главой города. А еще ее не покидает желание привить горожанам культуру общежития через губернаторскую программу «Мой двор», по которой в прошлом году обновлено 58 дворов (всякий раз, когда чиновники говорят об этой программе, в ней почему-то фигурирует разное количество объектов).— Мы хотим, чтобы у липчан появилась иная философия через участие в программе «Мой двор» — стать не потребителем, а собственником того, что сделано.В конце своего выступления Евгения Уваркина рассказала о формах обратной связи с горожанами. Она заметила, что в прошлом году количество официальных обращений в мэрию уменьшилось на 10%, а за пять месяцев с начала этого года — еще на 35%. Но это не значит, что у липчан стало меньше поводов для жалоб. Просто люди стали использовать иные инструменты: портал «Развиваем Липецкую область вместе» (+52% обращений к 2021 году) и соцсеть «Инцидент» (+3% в прошлом году и +17% за январь-май этого года).— Официальные обращения граждан себя изживают. Это долгий нудный инструмент, подразумевающий ответ в течение 30 суток. Через портал «Развиваем Липецкую область вместе» ответ заявитель получает в течение трех дней, а через сеть «Инцидент» — в течение восьми часов. Это качественный и быстрый способ отработки обращений жителей, — резюмировала Евгения Уваркина.Если в прошлом году мэр выступала с подобным отчетом перед депутатами больше часа, то сегодня уложилась в 40 минут.Вопросов к Евгении Уваркиной у депутатов почти не было. Достойным внимания стало обращение к мэру первого вице-спикера Бориса Понаморева. Он поблагодарил правительство области за безвозмездную 25-миллионную субсидию на озеленение , но попросил главу города сделать этот вопрос приоритетным. «Из-за обилия мертвых деревьев складывается ощущение, что мы находимся в некой аномальной зоне». Также Борис Понаморев отметил как сильную сторону отчета мэра ее акцент на состоянии городской экономики.В свою очередь, Евгения Уваркина сказала, что для создания у молодежи интереса к дефицитным рабочим специальностям в школах будет изменен формат классных часов. На них сделают акцент на популяризации профессий металлурга, водителя и иных востребованных бизнесом специальностей. Что же до зеленых легких города, то их лечение должно быть кардинальным: топором! А на месте снесенного сухостоя нужно тут же высаживать новые деревья. «Мы вместе с вами, депутатами, разработаем новую программу озеленения»— А чем мы будем гордиться в следующем году? — спросила мэра председатель горсовета Евгения Фрай.Оказалось, что именно в следующем мало чем. Ведь отдачу от тех же многомиллиардных концессий горожане увидят не раньше 2025 года. Когда федерация выделит деньги на строительство школы в «Университетском», мэру не известно. Возобновление проекта «Катящиеся камни» пока что тоже под вопросом, как и завершение долгостроев на улице 50 лет НЛМК, которые мешают строительству набережной. Да и Октябрьский мост нужно ремонтировать капитально, как сокольский, ведь тот недорогой ремонт, который будет сделан на нем в этом году, позволит лишь снять аварийность, не более.