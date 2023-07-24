Происшествия
55 минут назад
Из трех липецких судов эвакуируют посетителей и судей
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Судебные процессы отложены на время.
Из Советского, Октябрьского и Правобережного районых судов Липецка сегодня утром эвакуировали посетителей и судей. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, эвакуация вызвана угрозами из письма, которое пришло на электронную почту Росгвардии.
Судебные процессы приостановлены. В зданиях судов работают экстренные службы.
Судебные процессы приостановлены. В зданиях судов работают экстренные службы.
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Геннадий