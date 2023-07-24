Из трех липецких судов эвакуируют посетителей и судей

Судебные процессы отложены на время.

Из Советского, Октябрьского и Правобережного районых судов Липецка сегодня утром эвакуировали посетителей и судей. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, эвакуация вызвана угрозами из письма, которое пришло на электронную почту Росгвардии.



Судебные процессы приостановлены. В зданиях судов работают экстренные службы.