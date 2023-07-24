Происшествия

55 минут назад

Из трех липецких судов эвакуируют посетителей и судей

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#суд #эвакуация
Из трех липецких судов эвакуируют посетителей и судей

Судебные процессы отложены на время.

Из Советского, Октябрьского и Правобережного районых судов Липецка сегодня утром эвакуировали посетителей и судей. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, эвакуация вызвана угрозами из письма, которое пришло на электронную почту Росгвардии.

Судебные процессы приостановлены. В зданиях судов работают экстренные службы.
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#суд #эвакуация

Комментарии (1)

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Геннадий

29 минут назад
Ну кого то достали....нисколько не удивлён..
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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