Общество
сегодня, 09:21
Целые облака мотыльков подёнки окутали в Ельце берега Быстрой Сосны
Ельчане наблюдали редкое явление – массовый вылет мотылька метулицы
В соцсетях ельчане выкладывают видео уникального явления, которое, по данным энтомологов происходит раз в два-четыре года – массовый вылет метулицы, или бабочки-подёнки. Накануне вечером целые облака метулицы окутали Каракумский мост.
Массовый вылет метулицы с воды происходит в течении одного-двух дней. В это время мотыльки спариваются. Затем метулица откладывает яйца и тут же умирает.
В момент роения в долине рек, где оно происходит, у рыбы начинается настоящий пир– вода просто бурлит от ее обилия.
Зрелищные вылеты поденки часто фиксируются в Беларуси, в долине реки Западная Двина. В Липецкой области ранее таких эффектных видеокадров не снимали.
Видео: vk.com/my_elets
Массовый вылет метулицы с воды происходит в течении одного-двух дней. В это время мотыльки спариваются. Затем метулица откладывает яйца и тут же умирает.
В момент роения в долине рек, где оно происходит, у рыбы начинается настоящий пир– вода просто бурлит от ее обилия.
Зрелищные вылеты поденки часто фиксируются в Беларуси, в долине реки Западная Двина. В Липецкой области ранее таких эффектных видеокадров не снимали.
Видео: vk.com/my_elets
Стриптиз
Викторм