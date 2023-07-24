Целые облака мотыльков подёнки окутали в Ельце берега Быстрой Сосны

Ельчане наблюдали редкое явление – массовый вылет мотылька метулицы

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В соцсетях ельчане выкладывают видео уникального явления, которое, по данным энтомологов происходит раз в два-четыре года – массовый вылет метулицы, или бабочки-подёнки. Накануне вечером целые облака метулицы окутали Каракумский мост.Массовый вылет метулицы с воды происходит в течении одного-двух дней. В это время мотыльки спариваются. Затем метулица откладывает яйца и тут же умирает.В момент роения в долине рек, где оно происходит, у рыбы начинается настоящий пир– вода просто бурлит от ее обилия.Зрелищные вылеты поденки часто фиксируются в Беларуси, в долине реки Западная Двина. В Липецкой области ранее таких эффектных видеокадров не снимали.