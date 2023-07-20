Происшествия

35 минут назад

Задержан 34-летний липчанин, подозреваемый в серии преступлений против половой неприкосновенности

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#изнасилование
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По версии следствия, он напал на 19-летнюю липчанку в подъезде дома по улице Свиридова и на 27-летнюю женщину на лестничной площадке дома по улице Меркулова.

Cотрудники управления уголовного розыска УМВД Росcии по Липецкой области задержали липчанина, подозреваемого в серии преступлений против половой неприкосновенности, которые произошли весной этого года.

«Липчанин 1989 года рождения задержан липецкими оперативниками и передан в следственные органы. Правоохранительными органами организована работа по установлению всех обстоятельств преступлений. Полиция просит всех, кто пострадал от действий подозреваемого или располагает сведениями о его противоправной деятельности обратиться по телефонам 02 (102 с мобильного) или 112», - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Следственными отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области в отношении 34-летнего подозреваемого возбуждены уголовные дела по части части 3 статьи 30,  статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование), части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

«По данным следствия, 10 марта 2023 года подозреваемый, следуя за 19-летней липчанкой, зашел в подъезд дома по улице Свиридова в Липецке. Убедившись в отсутствии посторонних, напал на женщину, причинив ей телесные повреждения и совершив действия сексуального характера. После чего скрылся с места происшествия. А вечером 12 апреля подозреваемый на лестничной площадке многоэтажного дома по улице Меркулова сбил 27-летнюю женщину с ног и попытался её изнасиловать. Довести свой умысел ему не удалось, так как липчанка оказала сопротивление и привлекла криком внимание соседей. Подозреваемый поспешил скрыться с места преступления. О нападении неизвестного им мужчины потерпевшие сообщили в правоохранительные органы», - рассказали в пресс-службе в СУ СК России по Липецкой области.

Подозреваемый — ранее судимый за аналогичное преступление, а также разбой и грабеж уроженец Воловского района. Из мест заключения он освободился в сентябре прошлого года и жил в Липецке.

Следователем регионального СК России решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступлений признал частично, выдвинув свою версию произошедшего.

«Для установления объективной истины проводятся следственные действия, в ходе которых потерпевшие опознали фигуранта. Назначен ряд судебных экспертиз. По результатам расследования действиям фигуранта будет дана окончательная правовая оценка», — добавляют в следственном комитете. 

Видео - СУ СК России по Липецкой области
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#изнасилование
1

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Фига се

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