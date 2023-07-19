Происшествия
12 минут назад
Из липецкого киоска изъяли 52 бутылки алкоголя и 273 пачки сигарет
На круглосуточную продажу контрафактного алкоголя и табака пожаловались жители улицы Филипченко.
Жители дома № 9/1 по улице Филипченко Липецка пожаловались на круглосуточную продажу контрафактного алкоголя и табака. Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, эти жалобы подтвердились: в киоске, действительно, торговали паленым алкоголем и немаркированными сигаретами.
Возбуждены дела об административных правонарушениях.
Изъято 52 бутылки контрафактной алкогольной продукции (в том числе водка и коньяк без маркировки на потребительской таре) и 273 пачки табачной продукции.
Материалы будут направлены в суд.
Фото, видео - vk.com/club194315413
Возбуждены дела об административных правонарушениях.
Изъято 52 бутылки контрафактной алкогольной продукции (в том числе водка и коньяк без маркировки на потребительской таре) и 273 пачки табачной продукции.
Материалы будут направлены в суд.
Фото, видео - vk.com/club194315413
А шо
Гость