Происшествия

12 минут назад

Из липецкого киоска изъяли 52 бутылки алкоголя и 273 пачки сигарет

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#торговля #алкоголь #сигареты
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На круглосуточную продажу контрафактного алкоголя и табака пожаловались жители улицы Филипченко.

Жители дома № 9/1 по улице Филипченко Липецка пожаловались на круглосуточную продажу контрафактного алкоголя и табака. Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, эти жалобы подтвердились: в киоске, действительно, торговали паленым алкоголем и немаркированными сигаретами.  

Возбуждены дела об административных правонарушениях.

Изъято 52 бутылки контрафактной алкогольной продукции (в том числе водка и коньяк без маркировки на потребительской таре) и 273 пачки табачной продукции.

Материалы будут направлены в суд.

Фото, видео - vk.com/club194315413
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#торговля #алкоголь #сигареты
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Комментарии (2)

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А шо

3 минуты назад
Вы там хотели жвачку найти.Хи.Хи.
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Гость

3 минуты назад
15-й микрорайон напротив 24 дома десятилетиями торгуют и ничего
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