Из липецкого киоска изъяли 52 бутылки алкоголя и 273 пачки сигарет

На круглосуточную продажу контрафактного алкоголя и табака пожаловались жители улицы Филипченко.

Жители дома № 9/1 по улице Филипченко Липецка пожаловались на круглосуточную продажу контрафактного алкоголя и табака. Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, эти жалобы подтвердились: в киоске, действительно, торговали паленым алкоголем и немаркированными сигаретами.Возбуждены дела об административных правонарушениях.Изъято 52 бутылки контрафактной алкогольной продукции (в том числе водка и коньяк без маркировки на потребительской таре) и 273 пачки табачной продукции.Материалы будут направлены в суд.