В берёзу попала молния, она треснула и угрожала упасть на газопровод

Спасатели устранили угрозу газопроводу и дому.

Жительница села Васильевка Воловского района обратилась за помощью к спасателям. Женщина просила спилить высокую березу возле ее дома.



В дерево попала молния, оно треснуло и угрожало упасть на газопровод и на сам дом. У женщины двое сыновей, один из которых болен, второй мобилизован на СВО, а супруг умер.



— Спилить дерево целиком не представлялось возможным, так как оно могло рухнуть на постройку и коммуникации. Было решено пилить ствол частями. К опасной работе на высоте было привлечено четверо сотрудников пожарной части №7. Они мастерски использовали бензопилу и устранили угрозу газопроводу и дому. Автовышку для проведения высотных работ предоставили районные власти, — сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.