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25 минут назад

ЦБ РФ выпустил памятную 3-рублевую монету с портретом Виктора Цоя

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#Цой #памятная монета

Уточняется, что монета является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Банк России 18 июля 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Творчество Виктора Цоя", - говорится на сайте регулятора.

Уточняется, что серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, имеются надписи: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", "БАНК РОССИИ", номинал монеты: "3 РУБЛЯ", дата: "2023 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Виктора Цоя с микрофоном на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения гитары с символическими языками пламени; слева по окружности — рельефная надпись: "ВИКТОР ЦОЙ", внизу в две строки — даты жизни: "1962" и "1990".

Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "пруф".

Тираж монеты составляет пять тысяч штук.

Подчеркивается, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
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#Цой #памятная монета

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