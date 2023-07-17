По Крымскому мосту нанесен удар: погибли два человека, есть разрушения дорожного полоьна

На Крымском мосту остановлено движение из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, сейчас на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Он попросил воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Два человека погибли в результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края 17 июля.

«В министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщили, что в результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека», — сказано в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, они были родителями пострадавшей в инциденте девочки. Как сообщалось ранее, в настоящий момент медики готовят санитарную авиацию, чтобы доставить ребенка в краевое лечебное учреждение, сообщают «Известия».