Выходные в Липецке: «Шёлковый путь», песни Апиной и что ждёт липчан кроме Дня города

Мы не будем повторять всю праздничную программу, сосредоточимся на подробностях отдельных событий.

Прохладно и мокро

Погода с липчанами не заодно, по крайней мере, праздничной её никак не назовешь. Для середины июля прохладно – 18-20 градусов, кроме того в течение дня пыл горожан не раз остудят дожди.







Отключение воды

Кое-кому придётся провести праздники насухую, в смысле – с кранами, из которых не будет течь холодная вода. 15 июля с 10:00 до 20:00 такое счастью выпадет жителям улиц Октябрьской, 1, 3; Юношеской, 50ст7, 50а, 50ст9, 50ст10; а также жителям частного сектора в селе Косырёвка на улицах Ленина и Советской.







16 июля с 10:00 до 20:00 без холодной воду останутся потребители на улицах 3 Сентября, 5, 14, 16а, 26; 30 лет ВЛКСМ, 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Волгоградской, 35, 35а, 35б, 35г вл.5; Герцена, 15; Никитина, 14, 16; Подгоренской, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; Флерова, 1, 15; Чехова, 2а, 8, 10; частного сектора на улицах 3 Сентября, Воронежской, Чехова.

В это же время перекроют вентили на улице Крайней, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 в селе Подгорном.

Плановых отключений света на выходных не предвидится.

Ралли «Шёлковый путь» (6+)

Празднование Дня города начнётся в Липецке необычайно рано. В субботу уже в 8:00 на площади Петра Великого будут встречать участников ралли «Шёлковый путь» - автомобили проедут через наш город в рамках ралли из Казани в Москву. В столице они финишируют уже сегодня.







Спортивный праздник в парке НЛМК (0+)

А в парке НЛМК события начнут происходить ещё раньше – в 7 утра. Здесь начнётся регистрация на личный и командный забег «Прогный сплав». Желающие пробегут 3,5 и 10 км. Предусмотрены дистанции на 400, 800 метров и для детей.

А в 9:00 уже начнётся семейный спортивный фестиваль «Здоровый выбор».

Подробнее о празднике на Городище (6+)

Гуляния в самом центре Липецка будут проходить два дня. 15 июля в 12:00 на Городище выступит коллектив Детской школы искусств №1; в 13:00 – творческое объединение «Арепей»; в 13:30 – ансамбль русской песни «Росы»; в 14:15 – ансамбль песни «Звонница»; в 15:00 начнётся мастер-класс «Танцы народов мира»; в 16:00 выступит коллектив старинного танца «Amanna dorcha»; в 17:00 – акустик-проект «Раэн и компания»; в 18:00 музыка «Со стороны леса»; в 19:00 – дуэт «Айс».







16 июля в 10:00 до 15:00 липчан ждут точки реконструкции быта людей X и XVII века, показательные выступления, ярмарки, игровые и тематические площадки, фотозоны. С 16:00 до 19:00 – мастер-классы.

Не обойдётся и без традиционных кинопоказов. В субботу в 20:00 на большом экране включат фильм «Садко» (6+). СССР, 1952 г. Сказка, приключения по мотивам русских былин. Режиссёр Александр Птушко.

В воскресенье с 17:00 крутить поставят «Ширли-Мырли» (18+). Россия, 1995. Фарсовая комедия. Режиссёр Владимир Меньшов, а в 19:30 – фильм «Шапка» (12:00). СССР, 1990. Драма, комедия. Режиссёр Константин Воинов.



"Ширли-Мырли". Кадро из фильма



Мы все учились понемногу (12+)

Тематических точек в День города будет немало. Мы советуем обратить особое внимание на одну, которая 15 июля будет работать на Городище – планшетную выставку «Страницы истории учебных заведений Липецкого края», подготовленную сотрудниками ЛОУНБ.







С помощью компьютерных технологий вы сможете перенестись на 150 лет назад и почувствовать себя гимназистом или «реалистом», учеником церковно-приходской школы или духовного училища, просматривая атмосферные старые фото зданий, улиц и городов. Библиотекари познакомят вас с недельным расписанием уроков, расскажут об учебных классах, мастерских, о выдающихся выпускниках и гимназистках — выставка передает особый дух гимназической жизни Липецка, Ельца, Лебедяни. Многие здания, в которых располагались до 1917 года школы и училища, сохранились и сегодня, поэтому вы сможете взглянуть на них по-новому.

Алёна Апина и Ваня Дмитриенко (16+)

Подробную программу Дня города вы можете увидеть по этой ссылке.







Напомним вам о выступлении главных хедлайнеров праздника. 15 июля в парке Победы в 21.30 выступит Алена Апина. Если вы любите песни про «амэрикэн боя» и «бухгалтера», то вам обязательно нужно сходить на выступление.

А популярный в молодёжной среде Ваня Дмитриенко споёт в субботу, 15 июня, на Зелёном острове в 21:00.

Что кроме Дня города?

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) 15 июня в 11:00 пройдёт мастер-класс «Горная река» (12+).

Художник Нина Носова заявляет, что может любого в кратчайшие сроки научить рисовать вдохновляющий пейзаж с красивой горной рекой. Запись по телефону +7 (919) 259-03-16





А это картина самой Носовой, фото vk.com.

Живая музыка в тиши (12+)

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в субботу, 15 июля, выступит музыкант, барабанщик, пекуссионист Егор Бородин. Всех, кто любим живую музыку и оригинальный звук ждут здесь в 19:01. Егор сыграет свои композиции в жанре блюз/кантри/рок. Вход - любая бумажная купюра.





Фото vk.com/vbiblioteku

Вечер комедии (16+)

В той же «Библиотеке» в воскресенье, 16 июля, предлагают достойно завершить праздники на вечере от клуба Липецкой комедии. Выступление начнётся в 19:33, обещают парочку сюрпризов и гарантируют, что будет смешно.

Дорогие липчане! Поздравляем вас с 320-летием Липецка! Желаем всего наилучшего и только хороших новостей. Новости обо всём самом важном из нашей с вами жизни вы всегда можете найти на GOROD48. С нами вы никогда не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова. До скорых встреч.