Липецкая вечЁрка: штрафы за ремни и телефоны, отключение газа гражданам СССР и благоустройство площади Клименкова

Сегодня, 11 июля, комплексы фото- и видеофиксации нарушений начали снимать не пристёгнутых и общительных водителей, газовики рассказали о липчанах, которые называют себя гражданами СССР и по этой причине не платят за газ, и площадь Клименкова через год будет не узнать.





«Письма счастья» за эти нарушения уже начали отправлять, получить их можно в любой момент, тут все зависит от способа пересылки: через Госуслуги или «Почту России»



Напомним, что штраф за не пристёгнутый ремень безопасности составляет 1000 рублей, за использование водителем мобильного телефона во время движения — 1500 рублей.



— Лучше бы камеры начали штрафовать электросамокатчиков, которые ездят поперёк проезжей части. Фиксировать координаты и время. Штраф накладывать на собственника — фирму, — предложил Добавлю.



— А если с любовницей сфоткают? Что за подстава такая, — возмутился Гражданин.



— Так скоро и до парковок на газоне дойдёт. Чё делается! — ужаснулся Автохлам.



А в парке Победы до конца года установят 100 видеокамер



Представители «Газпром межрегионгаз Липецк» сегодня рассказали о том, что в Липецкой области более 70 человек



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Газовики на такое объяснение не ведутся. Они вправе поставить заглушку если за газ не платили всего два месяца, но, как правило, ждут до года, стараясь получить по долгам не доходя до крайних мер. Однако в случае с «гражданами СССР» приходится звать на подмогу ГБР.



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— Норм аргумент. Я тоже так хочу. Я вообще был бы почётным гражданин СССР! , — написал Земляк.



— Газ — народное достояние, по ящику говорят, — заметил Пенс.



— В Турции отменили плату за газ, так как год назад открыли первое газовое месторождение, — сообщил читатель, подписавшийся Эрдогану респект.



— Эрдогану респект, в Турции инфляция больше 50% в год, что ему ещё делать, чтоб народ не озверел, надо хоть как-то пойти на уступки! — ответил ему БУ-ГА-ГА.



День города еще не отметили, а мэрия уже готовят подарок к празднику следующего года. МКУ «Управление строительства Липецка объявило торги







Обновлять площадь будут, как теперь в Липецке модно, в три этапа. Сначала все, кроме фонтана, сроют, а потом начнут благоустраивать. На площади установят 130 светильников, уложат плитку трех цветов, поставят 45 скамеек и 33 урны. Взрослые получат 10 теневых навесов, дети — качели, любители активного отдыха — три теннисных стола, спортивный комплекс и 10 велопарковок.



Растущие на коммунальных сетях деревья, выкорчуют, но вместо них посадят семь красных кленов, четыре березы, девять лип, 17 орехов, 11 ив, 58 туй, 19 елей, кустарники и даже живую изгородь из граба.



— Площадь носит имя Василия Яковлевича Клименкова, директора ЛТЗ. Так вот в его бытность не только площадь перед ДК была красивой, Весь посёлок был красивым! А теперь применили модное словечко апгрейт к площади, а окраины посёлка зас... свалкой, бурьяном, бардаком и т. д. и т. п., — заметил Фокс.



— Дело хорошее, хватит вылизывать центр хорошо, должно быть на окраинах города, — написал 111.



А еще мэрия задумала привести в порядок



Новый аукцион обещают объявить в ближайшее время. Жаль, что ремонтировать внутренности перехода пока не планируется — нет денег.



— Он там уже давно не нужен, — считает комментатор.



— Сейчас это называется «технической ошибкой», — заметила Алчность.



Завтра еще чуть-чуть похолодает. Синоптики прогнозируют



Фото: t.me/dor_trans48 Осторожно, вас снимают! С сегодняшнего дня в Липецке комплексы фото- и видеофиксации начали снимать водителей, не пристегнутых ремнями безопасности и говорящих по телефонам во время движения.«Письма счастья» за эти нарушения уже начали отправлять, получить их можно в любой момент, тут все зависит от способа пересылки: через Госуслуги или «Почту России»Напомним, что штраф за не пристёгнутый ремень безопасности составляет 1000 рублей, за использование водителем мобильного телефона во время движения — 1500 рублей.— Лучше бы камеры начали штрафовать электросамокатчиков, которые ездят поперёк проезжей части. Фиксировать координаты и время. Штраф накладывать на собственника — фирму, — предложил— А если с любовницей сфоткают? Что за подстава такая, — возмутился— Так скоро и до парковок на газоне дойдёт. Чё делается! — ужаснулсяА в парке Победы до конца года установят 100 видеокамер с функцией распознавания лиц . В правительстве области считают, что такие камеры позволят контролировать ситуацию в местах большого скопления людей, а полицейским помогут оперативнее раскрывать преступления и искать пропавших людей.Представители «Газпром межрегионгаз Липецк» сегодня рассказали о том, что в Липецкой области более 70 человек отказываются платить за газ на том основании, что они граждане СССР и голубое топливо вправе получать бесплатно.Газовики на такое объяснение не ведутся. Они вправе поставить заглушку если за газ не платили всего два месяца, но, как правило, ждут до года, стараясь получить по долгам не доходя до крайних мер. Однако в случае с «гражданами СССР» приходится звать на подмогу ГБР.— Норм аргумент. Я тоже так хочу. Я вообще был бы почётным гражданин СССР! , — написал— Газ — народное достояние, по ящику говорят, — заметил— В Турции отменили плату за газ, так как год назад открыли первое газовое месторождение, — сообщил читатель, подписавшийся— Эрдогану респект, в Турции инфляция больше 50% в год, что ему ещё делать, чтоб народ не озверел, надо хоть как-то пойти на уступки! — ответил емуДень города еще не отметили, а мэрия уже готовят подарок к празднику следующего года. МКУ «Управление строительства Липецка объявило торги на благоустройство площади Клименкова. За апгрейт главной площади Тракторного администрация готова заплатить 62 679 355 рублей.Обновлять площадь будут, как теперь в Липецке модно, в три этапа. Сначала все, кроме фонтана, сроют, а потом начнут благоустраивать. На площади установят 130 светильников, уложат плитку трех цветов, поставят 45 скамеек и 33 урны. Взрослые получат 10 теневых навесов, дети — качели, любители активного отдыха — три теннисных стола, спортивный комплекс и 10 велопарковок.Растущие на коммунальных сетях деревья, выкорчуют, но вместо них посадят семь красных кленов, четыре березы, девять лип, 17 орехов, 11 ив, 58 туй, 19 елей, кустарники и даже живую изгородь из граба.— Площадь носит имя Василия Яковлевича Клименкова, директора ЛТЗ. Так вот в его бытность не только площадь перед ДК была красивой, Весь посёлок был красивым! А теперь применили модное словечко апгрейт к площади, а окраины посёлка зас... свалкой, бурьяном, бардаком и т. д. и т. п., — заметил— Дело хорошее, хватит вылизывать центр хорошо, должно быть на окраинах города, — написалА еще мэрия задумала привести в порядок все шесть входов подземного перехода на площади Плеханова . Но тут получилась затыка. Победителей аукциона не стали объявлять, так как обнаружили техническую ошибку — в смете оказался завышен объем демонтажа старого шукатурного покрытия подпорных стен перехода.Новый аукцион обещают объявить в ближайшее время. Жаль, что ремонтировать внутренности перехода пока не планируется — нет денег.— Он там уже давно не нужен, — считает комментатор.— Сейчас это называется «технической ошибкой», — заметилаЗавтра еще чуть-чуть похолодает. Синоптики прогнозируют только до +20 градусов, зато без существенных осадков.