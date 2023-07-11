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В Липецкой области завтра до +22

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В Липецкой области завтра до +22

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона, не исключены небольшие кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 15-18 градусов тепла, что на 2-5 градуса ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +9 до +14 градусов, днем температура составит от +17 до +22 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем она составит от +18 до +20 градусов.

День 12 июля стал самым теплым в Липецке в 1996 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 7 градусов тепла. 

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