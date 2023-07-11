сегодня, 17:00
В Липецкой области завтра до +22
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона, не исключены небольшие кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 15-18 градусов тепла, что на 2-5 градуса ниже климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем она составит от +18 до +20 градусов.
День 12 июля стал самым теплым в Липецке в 1996 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 7 градусов тепла.