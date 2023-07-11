Роспотребнадзор: некачественную молочную продукцию завозили из-за пределов Липецкой области

За нарушения в сфере производства и реализации молочной продукции наложено четыре штрафа на общую сумму 100 000 рублей.

В первом полугодии Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области было проведено 11 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством и реализацией молока и молочной продукции.



По результатам лабораторных исследований 0,6% проб молочной продукции не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза.



«Наиболее часто молочная продукция не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям – 0,8% неудовлетворительных проб и по показателям идентификации (жирно-кислотный состав, массовая доля жира, влаги) – 1,1%. Вся нестандартная продукция завозилась из-за пределов области», – отмечают в Роспотребнадзоре.



По санитарно-химическим показателям все исследованные пробы отвечали требованиям техрегламента.



В ходе проверок выявляли такие нарушения, как реализация продукции, не соответствующей требованиям технического регламента по микробиологическим показателям и показателям фальсификации, не в полном объеме поддерживались процедуры, основанные на принципах ХАССП, нарушения правил продажи молочной продукции.



В отношении виновных было вынесено четыре постановления о штрафах на общую сумму 100 тысяч рублей.