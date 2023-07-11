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Роспотребнадзор: некачественную молочную продукцию завозили из-за пределов Липецкой области

11 998
#молоко #Роспотребнадзор
5
Роспотребнадзор: некачественную молочную продукцию завозили из-за пределов Липецкой области

За нарушения в сфере производства и реализации молочной продукции наложено четыре штрафа на общую сумму 100 000 рублей.

В первом полугодии Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области было проведено 11 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством и реализацией молока и молочной продукции.

По результатам лабораторных исследований 0,6% проб молочной продукции не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза.

«Наиболее часто молочная продукция не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям – 0,8% неудовлетворительных проб и по показателям идентификации (жирно-кислотный состав, массовая доля жира, влаги) – 1,1%. Вся нестандартная продукция завозилась из-за пределов области», – отмечают в Роспотребнадзоре.

По санитарно-химическим показателям все исследованные пробы отвечали требованиям техрегламента.

В ходе проверок выявляли такие нарушения, как реализация продукции, не соответствующей требованиям технического регламента по микробиологическим показателям и показателям фальсификации, не в полном объеме поддерживались процедуры, основанные на принципах ХАССП, нарушения правил продажи молочной продукции.

В отношении виновных было вынесено четыре постановления о штрафах на общую сумму 100 тысяч рублей.
11 998
#молоко #Роспотребнадзор
5

Комментарии (11)

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Безмасочник

41 минуту назад
Неужели даже меркурий не помог?!
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Я тоде

54 минуты назад
я, возмущения почему нет названия продукции, или взятку получили и все хорошо
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Липчанка

55 минут назад
Какую продукцию, почему не пишут, мы должны знать чем можем травануться ,
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Мда уж

58 минут назад
Абв, вот и пейте своё.. я например знаю как на лебедянском молзаводе делают, и как выносят на личную продажу это фу в трусах.
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Николай

сегодня, 18:09
Это вполне естественно, что молочка "нестандартная" завозится из других регионов. Вот в той же Лебедяни молзавод есть, а коров нет. Откуда брать сырье? - Правильно, надо сырье завозить.
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я

сегодня, 18:00
а че не пишите чья это продукция? или типа штраф оплатят и пусть дальше продают
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Абв

сегодня, 17:37
А зачем завозить если своего в избытке?
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Местный

сегодня, 17:20
Молочный комплекс трубетчино химией коров кормят и пальмовым маслом жирность нагоняют
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ГОСТЬ

сегодня, 17:15
скромняги
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Я

сегодня, 17:00
Где штрафники?
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