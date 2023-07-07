Происшествия

сегодня, 08:36

Три марки с ЛСД нашли полицейские у остановленного на улице парня

6 883
#наркотики
Три марки с ЛСД нашли полицейские у остановленного на улице парня

Возбуждено уголовное дело.

Наряд патрульно-постовой службы УМВД России по Липецку остановил на улице молодого человека, который, занервничал при виде полицейских. В дежурной части отдела полиции у него нашли пакет с тремя марками. Экспертиза установила, что они пропитаны синтетическим наркотическим средством - ЛСД, общей массой 0,175 грамма.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических веществ в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, - сообщили в пресс-службе УМВД РФЫ по Липецкой области.
6 883
#наркотики

Комментарии (6)

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Яша

1 минуту назад
Не знаю, что такое лсд, но всегда чувствую тревогу при виде блюстителей порядка
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Пёс

22 минуты назад
Ой мутная история ой мутная.
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Правда

24 минуты назад
Выставите наряд в Ссёлках,сразу можно человек 50 повязать.Сходняк вечером у школы и поликлиники ВОП.
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ЮВП

25 минут назад
Пока город наводнен мигрантами, наркомания будет процветать.
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Однако

49 минут назад
Вот и прощай шальная молодость моя...
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Кент

50 минут назад
Это что, в Липецк ЛСД завезли?
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