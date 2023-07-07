Три марки с ЛСД нашли полицейские у остановленного на улице парня

Возбуждено уголовное дело.

Наряд патрульно-постовой службы УМВД России по Липецку остановил на улице молодого человека, который, занервничал при виде полицейских. В дежурной части отдела полиции у него нашли пакет с тремя марками. Экспертиза установила, что они пропитаны синтетическим наркотическим средством - ЛСД, общей массой 0,175 грамма.



- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических веществ в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, - сообщили в пресс-службе УМВД РФЫ по Липецкой области.

