В отношении начальника управления строительства мэрии Липецка возбуждено уголовное дело
Кровавый юбилей: тербунец жестоко избил сожительницу ножкой табурета с торчащими саморезами
Происшествия
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сегодня, 14:08
В Лебедянском округе сгорела «Мазда»
Машина вспыхнула на дороге между двумя деревнями.
В Липецке пожарные вчера выезжали на вызовы из многоэтажных домов: в доме №19 по улице Киевской закоротило электрощитовую, а в доме №7/1 по улице Титова переполох вызвал дым от подгоревшей в одной из квартир пищи.
О ночном пожаре в кафе «MONEY» на улице Космонавтов мы уже сообщали: огонь уничтожил вещи и внутреннюю отделку кафе на площади 10 квадратных метров.
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